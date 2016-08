Nachrichten-Ticker

23:59 Hunderttausende beim NRW-Geburtstagsfest - Hitze macht zu schaffen

Düsseldorf - Das drei Tage dauernde Bürgerfest zum 70. Geburtstag von Nordrhein-Westfalen hat nach Schätzung der Veranstalter etwa 600 000 Besucher in die Landeshauptstadt Düsseldorf gelockt. "Es war ein schönes, gutes Fest", sagte ein Sprecher der Stadt in einer ersten Bilanz. Das heiße Wetter mit Temperaturen von über 30 Grad bescherte den Rettungsdiensten viel Arbeit. Kreislaufbeschwerden nach einem zu langen Aufenthalt in der Sonne gehörten zu den häufigsten Gründen, wenn Besucher behandelt wurden.

23:56 Farc-Rebellen verkünden endgültigen Waffenstillstand in Kolumbien

Bogotá - Die Waffen sollen in Kolumbien nach über 50 Jahren Konflikt dauerhaft schweigen: Nach der Einigung auf einen Friedensvertrag mit der kolumbianischen Regierung haben die Farc-Rebellen einen endgültigen Waffenstillstand verkündet. Dieser sollte in der Nacht zu Montag in Kraft treten. In fast vierjährigen Verhandlungen hatten sich die Regierung und die Farc auf eine Landreform, die künftige politische Teilhabe der Rebellen, neue Ansätze im Kampf gegen den Drogenhandel und eine Entschädigung der Opfer verständigt. Das Volk muss dem Friedensvertrag am 2. Oktober noch zustimmen.

23:05 Schwieriger Wiederaufbau nach Erdbeben in Italien

Amatrice - Nach der Erdbebenkatastrophe mit mindestens 290 Toten bereitet sich Italien auf einen milliardenschweren Wiederaufbau vor. Dabei warnte der oberste Mafia-Jäger Franco Roberti vor Korruption und Misswirtschaft. Er wolle kein vorschnelles Urteil fällen, sehe aber, dass in diesem Jahr zu viele Gebäude eingestürzt seien, auch öffentliche. Nach den schweren Erdstößen vom Mittwoch und den vielen Nachbeben liegen ganze Ortschaften in den Regionen Latium und Marken in Schutt und Asche, etwa 2500 Menschen wurden obdachlos.

22:47 Umfrage: SPD und CDU verlieren vor Berliner Wahl weiter

Berlin - Knapp drei Wochen vor der Berliner Abgeordnetenhauswahl am 18. September verlieren SPD und CDU weiter an Zuspruch. Wie die jüngste Forsa-Umfrage ergab, sank die SPD weiter ab auf 24 Prozent, ein Minus von zwei Punkten. Die CDU landet bei 17 Prozent und verliert eine Punkt. Mit der Arbeit der Koalition im Senat ist nur ein Drittel der Berliner zufrieden. Vor allem CDU-Spitzenkandidat und Innensenator Frank Henkel stößt mit 27 Prozent auf wenig Zustimmung. Der Regierende Bürgermeister und SPD-Chef Michael Müller kommt auf 47 Prozent.

22:43 Ein Jahr leben wie auf dem Mars - Experiment auf Hawaii beendet

Honolulu - Ein Jahr lang haben die deutsche Wissenschaftlerin Christiane Heinicke und fünf Kollegen wie auf dem Mars gelebt. Jetzt ging das Experiment am Hang eines Vulkans auf Hawaii zu Ende. Die drei Männer und drei Frauen traten aus ihrem Domizil in 2500 Metern Höhe in die karge Lavalandschaft - diesmal ohne Raumanzüge, die sie in den 365 Tagen jedes Mal tragen mussten, wenn sie ins Freie gingen. Bei dem von der Nasa finanzierten Projekt testete das internationale Team, wie man unter widrigen Bedingungen für lange Zeit auf engem Raum zusammenleben kann.