Schopfheim . Kurz vor Beginn der österlichen Bußzeit erklingt das „Gloria“ von Antonio Vivaldi in Schopfheim im Konzert. Wie sonst bei Messkompositionen üblich, hat Vivaldi sein Gloria in D (RV 589) als mehrsätziges Werk für Chor, Orchester und Solisten komponiert. Das große, eigenständige und abwechslungsreiche Zeugnis der Barockmusik zieht den Zuhörer in den einzelnen Sätzen je nach Textaussage mal schwungvoll-majestätisch, mal nachdenklich-melancholisch in seinen Bann.

Die beiden Kirchenchöre St. Bernhard aus Schopfheim und St. Peter und Paul aus Inzlingen bringen dieses Werk, unterstützt von Projektsängerinnen und –sängern und gemeinsam mit einem Orchester aus der Region und den Solistinnen Veronika Lutz (Sopran und Alt) und Verena Krause (Sopran) unter der Leitung von Kantor Andreas Mölder zur Aufführung.

Neben dem Gloria erklingen noch zwei Concerti von Vivaldi, eines für die Orgel von Bach bearbeitet, eines für Streichorchester, sowie das Laudate Dominum von Mozart.

Das Chor- und Orchesterkonzert findet am Sonntag, 19. Februar, um 17 Uhr in der katholischen Kirche St. Bernhard in Schopfheim statt. Der Eintritt ist frei, um Spenden zur Deckung der Unkosten wird gebeten.

Das Konzert erklingt bereits am Samstag, 18. Februar, um 19 Uhr in St. Peter und Paul in Inzlingen.