Nicht nur in Hotels und Restaurants gibt es zukünftig freies W-Lan. In der gesamten Innenstadt soll das kostenlose Surfen bald möglich sein. Von Ingmar Lorenz Schopfheim. Stadtverwaltung, Gewerbeverein und der Verein Freifunk Dreiländereck hatten bereits im März darüber beraten, wie eine flächendeckende Versorgung für die Innenstadt mit kostenlosem W-Lan umsetzbar sei. „Nach den Gesprächen mit Bürgermeister Nitz und dem Gewerbeverein waren wir zuversichtlich. Es gibt in Schopfheim viel Potential für offenes W-Lan“, so Rüdiger Lorenz, Vorstandsmitglied des Vereins Freifunk Dreiländereck. Diese Einschätzung teilen auch die Stadtverwaltung und der Gewerbeverein. „Das Ziel ist es, ein flächendeckendes, freies W-Lan in der Innenstadt anzubieten“, so Martin Bühler, Vorsitzender des Gewerbevereins. Zum Teil schon verfügbar Die Interessenvertretung der Geschäftstreibenden kaufte die notwendigen Geräte, die in den verschiedenen Läden der Innenstadt installiert werden sollen, um so ein großflächiges, offenes W-Lan-Netz in der Innenstadt zu verwirklichen. Dies aber braucht Zeit, da die Installation mit den einzelnen Geschäften koordiniert werden muss. So sei der Zeitplan auch durch die Urlaubszeit ein wenig nach hinten gerutscht, erklärt Bühler. Trotz der kleinen Verzögerung gibt es jedoch bereits jetzt die Möglichkeit, offenes W-Lan zu nutzen. Mehrere Privathaushalte im Stadtzentrum erlauben den Zugriff auf ihr Netzwerk und versorgen so einen Umkreis von jeweils 30 bis 40 Metern mit einem kostenlosen Internetzugang. Daneben bieten die Sparkasse und Zimmermann Intercoiffure ihrer Kundschaft und den Anwohnern kostenloses Internet. Zudem können die Kunden bei Hieber gratis im Internet surfen. Seit etwa einem Jahr gibt es dort einen offenen W-Lan Zugang. „Das gehört in der heutigen Zeit einfach dazu“, sagt Inhaber Dieter Hieber. So sei der Handyempfang in großen Supermärkten aufgrund dicker Betonwände häufig gestört. Durch das offene W-Lan haben die Kunden jedoch die Möglichkeit, trotzdem erreichbar zu sein, bespielsweise via WhatsApp. Auch in den meisten Hotels und Restaurants der Markgrafenstadt gibt es inzwischen freies W-Lan, das aber in der Regel nur die Gästen nutzen können.