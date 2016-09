Schopfheim-Fahrnau. Am vergangenen Samstag fand die Kinderkleiderbörse Hintermatt zum mittlerweile fünften Mal in der Festhalle Fahrnau statt. Wenn das Organisationsteam noch sorgenvoll der Wettervorhersage lauschte und auch eine geringere Teilnehmerzahl wegen der parallel stattfindenden Einschulungsveranstaltungen in den umliegenden Grundschulen befürchtete, so konnte indes am Samstagvormittag Entwarnung gegeben werden: Die Schleusen blieben dicht, und vor dem Einlass um Punkt 11 Uhr drängten sich bereits die Besucher vor der Halle. Das Angebot konnte sich dieses Mal sehen lassen: Rund 40 Verkäufer boten ihre Waren an. Ebenfalls gut angenommen wurde von den Gästen das vor der Halle zubereitete kulinarische Angebot. Die Organisatoren rund um den Förderverein und des Elternbeirats sind mit den Ergebnissen sehr zufrieden: eine gute Organisation ohne Pannen und viele positive Rückmeldungen von Verkäufern und Käufern. Ein Dankeschön will der Vereinsvorstand allen tatkräftigen Helfern und insbesondere den Erzieherinnen der Kita aussprechen, die mit ihrem Engagement maßgeblich zum Erfolg beigetragen haben. Das sehr gute Verkaufsergebnis wird der Förderverein der Kita Hintermatt für die Anschaffung eines Spielhauses im Außenbereich zur Verfügung stellen. Die nächste Kleiderbörse wird voraussichtlich im Frühjahr 2017 stattfinden (im Internet aktuelle Termine werden zeitnah unter kleiderboerse-hintermatt.jimdo.com veröffentlicht).