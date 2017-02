Schopfheim. Ein energiegeladnes Meisterwerk an großem Gesang und purer Tanzleidenschaft: Das Tribute-Concert „Whitney - One Moment In Time“ am Sonntag, 2. April, um 19 Uhr in der Stadthalle bietet allen Fans die Gelegenheit, die größten Hits der Pop-Diva noch einmal „live“ zu erleben – ganz so, als stünde Whitney selbst auf der Bühne.

Auch Jahre nach ihrem Tod gehören Whitney Houston und ihr musikalisches Erbe zum Besten, was amerikanische Popmusik jemals hervorgebracht hat. Nya King ist die Protagonistin der Show und weltweit eine der besten Whitney-Interpretinnen überhaupt.

„One Moment In Time“ erinnert auf authentische Art und Weise an Whitney Houstons musikalischen Werdegang und ihre unzähligen Hits. Begleitet wird Nya King von einer Liveband, Chor und Tanzensemble.

Tickets gibt es bei Tourismus Schopfheim sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen und versandkostenfrei auf www.whitneytributeconcert.de, Tickethotline: 0365-5481830.