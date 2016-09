Schopfheim (wm). Die Wohnbau Lörrach sieht „Licht am Ende des Tunnels“: Zum ersten Mal seit der Fusion mit der Städtischen Wohnbau Schopfheim (SWS) vor mehr als zehn Jahren trägt sich das Unternehmen mit dem Gedanken, in der Markgrafenstadt neue Mietwohnungen zu bauen. Dass es entsprechende Überlegungen gibt, ließ Wohnbau-Geschäftsführer Thomas Nostadt durchblicken, als er im Gemeinderat den – sehr positiven – Rechenschaftsbericht für 2015 präsentierte. Bisher habe die Wohnbau in Sachen Neubautätigkeit „nicht allzu viel zu bieten gehabt“, räumte Nostadt ein. Doch nach Jahren „intensiver Sanierungsarbeit“ dürfte der diesbezügliche Stau in wenigen Jahren behoben sei. In Anbetracht langer Wartelisten von Wohnungssuchenden habe die Wohnbau jetzt sowohl für Lörrach als auch erstmals für Schopfheim Neubauprojekte im Köcher. Derzeit fänden „intensive Gespräche“ statt, sagte der Wohnbaugeschäftsführer und sprach sogar von „einigen hundert Mietwohnungen in Sichtweite“. Nostadt: „Wir trauen uns ein großes Paket zu“. Die Räte vernahmen die Botschaft mit Genugtuung. Artur Cremans gab seiner Hoffnung Ausdruck, „dass bald was passiert“. Der SPD-Fraktionschef hatte all die Jahre zuvor bei jeder Präsentation des Geschäftsberichtes auf den Bau von Wohnungen gedrängt. Ernes Barnet (Grüne) und Heidi Malnati (CDU) quittierten die Ankündigung ebenso mit Beifall. „Gute Perspektiven“ sah auch der Bürgermeister. Auf Nachfrage bestätigte er, dass die Verhandlungen zwischen Stadt und Wohnbau bereits laufen. Im Gespräch sei der Bau von 70 Wohneinheiten im „Eisweiher“, wo die Wohnbau einen von zwei geplanten Viererblöcken realisieren könnte. Das „klare Ziel“ sei dabei, lupenreine Mietwohnungen zu bezahlbaren Preisen zu schaffen. Den Plänen müsse allerdings der Aufsichtsrat der Wohnbau erst noch zustimmen.