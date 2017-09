Schopfheim Gründer des Schlagerwettstreits

Schopfheim-Langenau (gd). Am heutigen Samstag kann der Unternehmer und Büromaschinenmechaniker Harro Herzog seinen 75. Geburtstag feiern.

Geboren wurde der Jubilar mitten im Zweiten Weltkrieg im niederösterreichischen Eggenburg. 1945 zogen seine Eltern nach Zell. Bei der Firma Wiedner machte Herzog eine Lehre als Büromaschinenmechaniker und besuchte parallel dazu die Gewerbeschule in Schopfheim. Als Mechaniker und Werkstattleiter arbeitete er zwischendurch auch in Bad Säckingen. Nach der Bundeswehrzeit machte er sich mit seinem Betrieb in der Feldbergstraße einen Namen als Büromaschinentechniker.

Mit seinem Geschäft zog er zunächst in die Scheffelstraße und dann wieder in der Feldbergstraße um. Seit etwa zwei Jahren hat den Betrieb Gabriele Märtz übernommen.

Harro Herzog arbeitete insgesamt 55 Jahre in seinem Beruf. In seiner Freizeit engagierte er sich sehr stark für den Sport. In Zell gründete er die C-Jugend des Fußballclubs und den Tischtennis-Club. Er selbst war 50 Jahre beim TTC aktiv und 45 Jahre dessen Vorsitzender. Der TTC schaffte es seinerzeit bis in die Oberliga.

Harro Herzog gehört zudem vielen anderen Vereinen an, bei einigen auch als Ehrenmitglied.

Der Jubilar hat vor vielen Jahren auch den Schlagerwettstreit in Zell ins Leben gerufen und sich 28 Jahre für ihn eingesetzt. Es gelang ihm dabei sogar einmal, die aus Funk und Fernsehen bekannte Sigi Harreis als Moderatorin zu gewinnen.