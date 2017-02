Nachrichten-Ticker

17:01 Zypries kritisiert GM und Peugeot bei Opel-Gesprächen

Berlin - Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries hat die Autobauer General Motors und PSA Peugeot Citroen für das Vorgehen bei einem möglichen Verkauf der deutschen GM-Tochter Opel an die Franzosen kritisiert. Es sei "inakzeptabel", dass die beiden Unternehmen vorab Betriebsrat, IG Metall sowie Landes- und Bundesregierung nicht von ihren Plänen informiert hätten, sagte die Ministerin. General Motors trage die Verantwortung für alle deutschen Standorte, besonders für das neue Entwicklungszentrum am Opel-Hauptsitz Rüsselsheim bei Frankfurt.

17:00 Merkel will ausreisepflichtige Tunesier schneller abschieben

Berlin - Kanzlerin Angela Merkel will Abschiebungen von ausreisepflichtigen Tunesiern beschleunigen. "Hier müssen wir schneller werden", sagte Merkel nach einem Treffen mit dem Ministerpräsidenten des nordafrikanischen Landes, Youssef Chahed, in Berlin. Merkel kündigte zugleich an, die freiwillige Rückkehr stärker zu fördern. Auffanglager in dem Land waren nach Angaben Chaheds nicht Thema des Gesprächs. Nach ihrer Unterredung gedachten beide am Berliner Breitscheidplatz der Opfer des islamistischen Terroranschlags auf einen Weihnachtsmarkt am 19. Dezember.

16:44 Koalition fördert privaten Schutz vor Einbrechern

Berlin - Die Koalitionsfraktionen wollen mehr Geld für private Schutzmaßnahmen gegen Wohnungseinbruch bereitstellen. Künftig solle es auch für kleinere Sicherungsmaßnahmen eine Förderung geben, erklärte Unionsfraktionschef Volker Kauder. Darauf hätten sich die Fraktionsvorsitzenden von Union und SPD geeinigt. "Wir haben heute vereinbart, dass es für Sicherungsmaßnahmen ab 500 Euro Kosten 20 Prozent Zuschuss gibt, also 100 Euro. Und ab 1000 Euro Einsatz für Sicherungsmaßnahmen zehn Prozent." In den vergangenen Jahren nahm die Zahl der Einbrüche in Deutschland erheblich zu.

16:43 Beschäftigte im öffentlichen Dienst streiken

Berlin - Ausgefallener Schulunterricht, geschlossene Kitas und protestierende Polizisten - im Tarifstreit des öffentlichen Diensts der Länder haben die Gewerkschaften ihre Warnstreiks fortgesetzt. Tausende Beschäftigte legten in sechs Bundesländern die Arbeit nieder - wenige Tage vor Beginn der nächsten Verhandlungsrunde. Die Gewerkschaften wollen Verbesserungen von insgesamt sechs Prozent für bundesweit rund eine Million Angestellte der Länder und 2,2 Millionen Beamte sowie Pensionäre. Die Tarifgemeinschaft der Länder lehnt die Forderungen als zu hoch ab.

16:12 Einheitsdenkmal kommt nun doch wie geplant

Berlin - Nach einem beispiellosen Hin und Her soll das Einheits- und Freiheitsdenkmal in Berlin nun doch wie geplant gebaut werden. Darauf verständigten sich die Fraktionsspitzen von Union und SPD, wie beide Seiten mitteilten. Erst im vergangenen April hatte der Haushaltsausschuss die Mittel für das Projekt gestoppt - wegen einer absehbaren Kostensteigerung von 10 auf 15 Millionen Euro. Das Denkmal in Form einer begehbaren Waage neben dem rekonstruierten Schloss soll an die friedliche Revolution in der DDR und die Wiedergewinnung der Deutschen Einheit erinnern. Das hatte der Bundestag beschlossen.