Der heute 92 Mitglieder zählende Hundesportverein Fahrnau konnte in der Generalversammlung auf ein terminreiches Jahr zurückblicken.

Schopfheim-Fahrnau (gd). Vorsitzender Jürgen Hein nannte die Nachtübung in Kenzingen und den Dreikönigspokal-Kampf in Eimeldingen. Eine erste Schulung in Gundelfingen, die Fachausschuss-Sitzung in Hochdorf und der Verbandstag in Ladenburg schlossen sich an.

Rückblick

Die Fährtenhunde-Meisterschaft in Grenzach-Wyhlen und ein Trainingswochenende mit Prüfung wurden nicht ausgespart. Der Städtepokalwettkampf in Straßburg und die Helferschulung in Sexau lockten die Fahrnauer Hundehalter ebenso an wie im Juli ein Seminar mit Marco Dreyer auf dem eigenen Platz.

Im August trainierten einige Hundeführer auf dem Fahrnauer Platz. Nach der Arbeitstagung in Gundelfingen und einer Fachtagung in Neckargertach errichtete der HSV Fahrnau einen Zaun, speziell für Welpen. Die auswärtigen Treffen gingen mit den Versammlungen in Gundelfingen und in Forst bei Bruchsal für „obedience“ (Gehorsamsübungen) zu Ende. Zum Jahresende baute der Verein bei den Welpen einen neuen Flutlichtmast.

Vorsitzender Jürgen Hein dankte zum Jahresende allen für ihre vorbildliche Mitarbeit, besonders aber Monika Schulte mit dem Küchenpersonal, das bei allen Veranstaltungen für eine gute Bewirtung gesorgt hatte. Im

Ausblick

neuen Jahr fordern viele Termine die Fahrnauer Hundehalter heraus, wenn Edgar Schenkl eine Helferschulung veranstaltet, wenn die Mai-Schänke betrieben wird, wenn das Trainingswochenende vom 24. bis 28. Mai angesetzt ist und der Städtepokal in Endingen oder die Kreismeisterschaft in Fahrnau anstehen. Es gilt, im neuen Jahr wieder mehrere Prüfungen und Lehrgänge zu besuchen. Nicht zu vergessen sind Arbeiten wie Heckenpflege, Zaun richten und Holz machen.

Hein lobte das Abschneiden der Fahrnauer in Grenzach-Wyhlen mit einem dritten Platz, mit einem zweiten Platz beim Städtepokal in Straßburg und die Teilnahme an der Verbandsmeisterschaft in Einöllen. Es gab für die Fahrnauer Hundehalter 69 Trainingstage, ob bei Kälte oder Hitze. Die Basisgruppe leistete 38 Trainingstage.

Schriftführerin Katja Hein und die Übungsleiter der verschiedenen Gruppen bestätigten die Ausführungen des Vorsitzenden durch ihre

Finanzen

Kommentare. Die Kassenführerin Gudrun Sackner hatte die Finanzen einwandfrei verwaltet, was die Kassenprüfung durch Petra Mattes und Christoph Stoffel bestätigte.

Wahlen: Monika Schulte ist zweite Vorsitzende, Petra Mattes führt die Kasse, Katja Hein fungiert als Welpenführerin, Christoph Stoffel als Aktiv-Beisitzer und Helga Stoffel sowie Gudrun Sackner als Kassenprüferinnen.

Ehrungen: Zum Ehrenmitglied wurde Gudrun Sackner nach 20 Jahren als Kassenführerin ernannt. Geehrt wurden Monika Schulte (20 Jahre), Siegfried Kiefer (25 Jahre), Jürgen Hein (31 Jahre), Marco Biuso und Petra Mattes (jeweils 32 Jahre) und Martin Gisin (42 Jahre Mitgliedschaft).