Schopfheim Häusliche Gewalt wird öfter angezeigt

Eine „im Großen und Ganzen erfreuliche“ Bilanz legten die Verantwortlichen des Polizeireviers bei der Präsentation der Kriminalstatistik des Jahres 2016 auf den Tisch.

Schopfheim. Revierleiter Florian Doppler, sein Stellvertreter Michael Trefzer und Klaus Ziegler, der Leiter des Ermittlungsdienstes, zeigten sich durchaus zufrieden mit dem offiziellen Ergebnis der Auswertung einer Statistik aus dem „Hellfeld“, die allerdings nicht repräsentativ sein könne, weil ein unübersehbarer Bereich im Dunkeln liege, der Polizei also nicht bekannt geworden ist.

„Die Zahlen erlauben keine Aussage über die Gesamt-Kriminalitätslage, sie zeigt Trends auf“, betonte Florian Doppler. Die Anzahl der registrierten Straftaten (2548) sei gegenüber dem Vorjahr zwar gestiegen. Aber die Aufklärungsquote habe sich auf 60,4 Prozent (Doppler: „Jedes Ergebnis jenseits von 60 Prozent ist ein gutes Ergebnis.“) verbessert. Und die Bekämpfung der Rauschgift- und Einbruchskriminalität konnte derart forciert werden, dass in diesem Bereich erfreuliche Erfolge zu verzeichnen seien.

Zugenommen haben nach der Statistik im Vergleich zu 2015 Diebstahlsdelikte (654 / plus sieben Prozent), Körperverletzungen (361 / plus 16,8 Prozent) und Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz (200 / plus 33,3 Prozent).

Den Anstieg im Bereich Körperverletzungen führt Klaus Ziegler vor allem auf die Zunahme häuslicher Gewalt und auf die Tatsache zurück, dass mittlerweile auch kleinere Verletzungen angezeigt werden.

Fahrraddiebstahl ist der „Renner“

Unrühmlicher „Renner“ bei den Diebstählen sei das Fahrrad. „Teilweise muss man den Verdacht haben, dass die Räder gewerbsmäßig gestohlen und dann ins Ausland abtransportiert werden“, sagte Ziegler und verwies darauf, dass die Zahl der Wohnungs- und Firmeneinbrüche zurückgegangen ist.

„Schopfheim hatte da Glück. Vielleicht hat aber auch das landesweit aufgelegte Sonderprogramm zur Bekämpfung der Einbruchskriminalität nach der Devise „erschrecken, verdrängen und zurückhalten“ seine Wirkung getan, vermutet Klaus Ziegler, der in seinem Zuständigkeitsbereich Internetbetrügereien und ähnliche Vermögens- und Fälschungsdelikte auf dem Rückzug registrierte.

Gestiegen seien die Fallzahlen bei der Straßenkriminalität, zu der wieder die Fahrraddiebstähle, aber auch Beschädigungen von Einrichtungen im öffentlichen Verkehrsraum wie etwa Verkehrszeichen, Parkbänke oder Pflanztröge zählen.

Gestiegen sind auch die Zahlen auf dem Sektor Rauschgift, was aber – wie Florian Doppler und Bürgermeister Nitz bemerkten – in diesem Fall sozusagen positiv zu bewerten sei, weil sie erst registriert werden, wenn sie entdeckt sind. Dafür, dass sie entdeckt werden, sorge ein Beamter auf dem Revier, der als Spezialist mit großer Erfahrung auf diesem Gebiet gelte und dem es gelungen sei, „einige spektakuläre Fälle aufzudecken.“

Schopfheim (hjh). Sorgen macht den Polizeibeamten um Revierleiter Florian Doppler die enorme Zunahme der Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz durch Asylsuchende, die bis zu ihrem Aufnahmeverfahren alle ausnahmslos zunächst illegal ins Land reisen. Es falle auf, dass diese Menschen gezielt mit Bus und Bahn durch die Gegend reisen. Das lege den Verdacht nahe, dass sie von Schleusern, die mit ihren Informationen Geld verdienen, mit den entsprechenden Kenntnissen über Land und Leute ausgestattet werden. Natürlich seien da Weil und Lörrach noch viel stärker belastet, wusste der Revierleiter. Aber er stellte auch klar: Es sei „immer noch viel zu viel und belastet uns über Gebühr.“ Denn was da auf jeden einzelnen Mitarbeiter zukomme, bedeute eine immense Arbeit in jedem einzelnen Fall, ärgert sich Doppler über die Zunahme der Asylproblematik einschließlich der Abschiebevorgänge um 143,2 Prozent allein im Einzugsgebiet des Polizeireviers Schopfheim.

Statistik des Polizeireviers Schopfheim 2016 (einschließlich Maulburg, Hausen, Hasel, Kleines Wiesental):

Straftaten gesamt ohne Ausländerrecht (um Vergleiche mit den Vorjahren zu ermöglichen): 2548 (+75 gegenüber 2015 / +3%). Straftaten gegen das Leben: 3 (+ 300%). Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung: 23 (+3)

Rohheit, persönliche Freiheit: 461 (+52 / +12,7 %).

Diebstahl gesamt: 654 (+43 / +7 %). Fälschungsdelikte: 430 (-49 / -12,7 %).

Sonstige Verstöße gegen das Strafgesetzbuch (StGB) und gegen strafrechtliche Nebengesetze: 1191 (+129).

Rauschgiftkriminalität: 201 (+50 / +33,1 %).

Gewaltkriminalität: 81 (+2 / +2,5 %).

Straßenkriminalität: 562 (+16 / +2,9 %).

Das Gebiet des Polizeireviers Schopfheim umfasst 400 Quadratkilometer, 210 Straßenkilometer, vier Städte, zwölf Gemeinden und 48 000 Einwohner.