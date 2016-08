„Das hatten wir noch nie“: Filmvorführer Michael Eisinger strahlte mitten drin in seiner „Media World“ und kam mächtig ins Schwitzen.

Schopfheim . Weil ihm die Kinofans am Samstag im Stadtpark die Bude förmlich einrannten, schleifte der kampferprobte Open-Air-Profi haufenweise Stühle aufs Gelände, um das eine „wunschlos glückliche“ Susanne Häußer-Ühlin staunend ihre Runden drehte. „Wir haben heute Abend mehr als ausverkauft“, sagte sie fast ein wenig fassungslos, während immer mehr Leute ins Kino unter freiem Himmel drängten.

Am ersten Abend mit „Der geilste Tag“ hatte sich der Andrang noch in Grenzen gehalten, „Fack ju Göthe II“ am Freitag bestätigte ihre Vermutung: „Die Jungen können wir nicht in dem Maß begeistern“ wie das Publikum „50 plus“, das sich mit einem Streifen wie „Birnenkuchen mit Lavendel“ am Samstag wieder locker hinterm Ofen hervorlocken ließ.

„Endlich“, so die städtische Kulturchefin, „stimmte einfach alles.“ Auf dem Programm stehe „ein humorvoller Film mit Tiefgang, den die Leute sehen wollen“. Das Wetter könnte nicht besser sein, und hinter den Theken am Rande des Terrains scharrte ein engagiertes Wirteteam unter dem Kommando von Hans Glöggler mit den Hufen, um den Filmfreunden jeden Wunsch von den Augen abzulesen - was freilich nicht ganz einfach war bei der Schar der Kinogänger, die praktisch alle gleichzeitig Hunger und Durst bekamen.

Susanne Häußer-Ühlin kümmerten solche Details

Endlich stimmt alles

wenig. Für sie zählte das Ergebnis, das sich in den Gesichtern ihrer Gäste widerspiegelte. Sie lobte die „fantastische Gastronomie“, die perfekte Unterhaltung in den Pausen durch Radio Freies Wiesental sowie die Sponsoren (VR-Bank und Autohaus Tröndle), die das lauschige Filmvergnügen erst möglich machten.

Susanne Häußer-Ühlin betonte auch, wie zufrieden sie sei, dass die Polizei den Kinoplatz im Auge behalte. Und sie würdigte die „unverzichtbaren“ Dienste von Dieter Gebhardt, der beim Auf- und Abbau der Anlage kräftig zulange. Stolz sei sie auch, dass es ihr gelungen ist, beim Partner „Media-World“ einen Termin im sonst ausgebuchten Monat August, in dem die Open-Air-Kinos besonders hoch im Kurs stehen, ergattert zu haben. Alles in allem habe es „einfach nicht besser hätte laufen können“.

Auch der mobile Kinomacher ließ sich angesichts des großen Andrangs am Schlusstag zu einem Gefühlsausbruch hinreißen: „Freuen sie sich auf einen tollen Film. Sie brauchen keine warmen Strümpfe und keine Regenschirme. Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie“, kündigte Michael Eisinger den „Birnenkuchen mit Lavendel“ an, froh wohl auch, endlich anfangen zu können. Denn die Aufstockung der Stuhlreihen hatte ihn so geschafft, dass er nicht mal mehr in der Lage war, die sonst üblichen Quizfragen zu stellen, um ein paar der Zuschauer mit Freikarten beglücken zu können.