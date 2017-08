Schopfheim Hausmeister für die Begegnungsstätte

Von Heiner Fabry

In einer außerordentlichen Mitgliederversammlung entschied der Verein AK Integration über notwendige Investitionen im Zusammenhang mit der neuen Begegnungsstätte an der Austraße in Schopfheim.

Schopfheim. „Gemäß unserer Satzung kann der Vorstand des Vereins nur über Ausgaben bis 500 Euro entscheiden“, erklärte der Vorsitzende Giuseppe Mencarelli zur Einleitung in die Sitzung. „Jetzt stehen aber Entscheide an, die diese Summe übersteigen. Deshalb musste die außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen werden.“

Einer der Punkte, die beraten und diskutiert wurden, betraf den Austausch der drei Außenfenster der Begegnungsstätte. Die jetzigen Fenster können nicht geöffnet werden. Die Lüftungsschlitze an den Fenstern reichen für die notwendige Belüftung der Räumlichkeiten nicht aus. Außerdem haben die Wintermonate gezeigt, dass es zu deutlichen Wärmeverlusten und damit zu erheblichen Heizungs-Mehrkosten kommt.

Der Vorstand empfahl den Austausch der vorhandenen Fenster gegen neue mit Dreifach-Verglasung. Das günstigste Angebot sieht ein Kostenvolumen von etwa 3500 Euro vor. Der Verein wird die Kosten übernehmen und die Kosten nach Rücksprache mit dem Hauseigentümer „abwohnen“, wie Michael Straub erläuterte. Der Vorschlag wurde mit Mehrheit (acht Jastimmen, zwei Enthaltungen) angenommen.

In einem zweiten Tagesordnungspunkt ging es um die Anstellung eines Hausmeisters für die Begegnungsstätte. Michael Straub führte aus, dass der Hausmeister für Pflege und Reinigung der Räumlichkeiten verantwortlich sein würde, für die Öffnung und Schließung der Begegnungsstätte sowie für die Überprüfung, dass alle Elektrogeräte ausgeschaltet sind. „Gerade in den Wintermonaten muss mit einem deutlich gesteigerten Reinigungsaufkommen gerechnet werden“, so Michael Straub, „da mehr Schmutz durch Besucher und Kinderwagen in die ebenerdige Begegnungsstätte hineingetragen wird.

Zusätzlich soll der Hausmeister für die Reinigung der Flächen vor dem Haus verantwortlich sein (Schnee und Matsch wegräumen). Als Kandidat für diese Aufgabe konnte ein Bewohner in der Flüchtlingsunterkunft gefunden werden, der auf Basis einer geringfügigen Beschäftigung (20 Arbeitsstunden im Monat) bereit ist, die Aufgabe zu übernehmen. Die Zusage für einen solchen Arbeitsvertrag liegt vor.

„Der Vorstand begrüßt ausdrücklich diesen Vorschlag“, erklärte Michael Straub. „Es ist gut, wenn wir im Rahmen unserer Möglichkeiten einen aktiven Beitrag zur Integration von ausländischen Mitbürgern leisten.“ Der Anstellung eines Hausmeisters für die Begegnungsstätte stimmten die Mitglieder einstimmig zu.

Unter dem Punkt „Verschiedenes“ informierte Michael Straub, dass das Landratsamt in Lörrach ein neues Förderprojekt aufgelegt hat. Durch den Wechsel von der Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften (GU) zur Anschlussunterbringung werden Flüchtlinge aus der GU Fahrnau in andere Gemeinden wechseln. Dafür kommen neue Flüchtlinge aus anderen Gemeinden nach Schopfheim, die hier neu in die Hilfsnetzwerke integriert werden müssen.

Um den neuen Herausforderungen gerecht werden zu können, führt der AK Integration derzeit Gespräche mit dem Netzwerk „Schopfheim hilft“, um die Möglichkeiten einer stärkeren Kooperation zu klären. Die Deutsch-Sprachkurse in der Begegnungsstätte werden wie gewohnt weiter durchgeführt. Sabine Ging, die diese Angebote mitbetreut, machte darauf aufmerksam, dass auch ein Alphabetisierungskurs für Menschen angeboten wird, die nicht lesen oder schreiben können.

Dem AK Integration ist es besonders wichtig, bekannt zu machen, dass dieses Angebot sich an alle Menschen in Schopfheim richtet, nicht nur an Flüchtlinge. Die Kurse finden jeweils am Donnerstag um 16 Uhr statt. Wer an dem Kurs teilnehmen möchte, kann sich donnerstags um 16 Uhr in der Begegnungsstätte melden.