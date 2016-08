Nachrichten-Ticker

16:02 NRW und Bremen bei Anti-Terror-Übung von Polizei und Bundeswehr dabei

Düsseldorf - Nordrhein-Westfalen und Bremen werden sich an der für Februar geplanten Anti-Terror-Übung von Polizei und Bundeswehr beteiligen. Darauf hätten sich SPD-geführte Bundesländer geeinigt, bestätigte ein Sprecher des Düsseldorfer Innenministeriums. Zuvor hatten die Dortmunder "Ruhr Nachrichten" darüber berichtet. An der gemeinsamen Übung von Polizei und Bundeswehr sollen zudem zwei unionsgeführte Länder teilnehmen. Bei der geplanten Übung geht es um eine Stabsübung, also um die Zusammenarbeit der Stäbe von Polizei und Bundeswehr.

16:00 Theresa May: Keine EU-Mitgliedschaft durch die Hintertür

London - Die britische Premierministerin Theresa May hat ihr Kabinett auf Großbritanniens neue Rolle nach einem Brexit eingeschworen. "Wir werden unseren Blick auf die neu eröffneten Möglichkeiten richten", sagte May bei der ersten Kabinettssitzung nach der Sommerpause auf dem Landsitz Chequers. Ein zweites Referendum schloss May erneut aus. "Brexit bedeutet Brexit", sagte sie. Man werde den Austritt aus der EU zu einem Erfolg machen. Es werde keine EU-Mitgliedschaft durch die Hintertür geben, sagte sie.

15:28 IFA startet mit Rekordzahlen

Berlin - Die IFA geht in diesem Jahr mit Rekordzahlen an den Start. Die Messe für Unterhaltungselektronik und Hausgeräte verzeichnet im Jahresvergleich 13 Prozent mehr Aussteller auf einer Fläche von rund 158 000 Quadratmetern. Die Fläche habe sich damit ebenfalls um fünf Prozent vergrößert, teilten die Veranstalter zum ersten Medientag mit. Die IFA gilt traditionell als Impulsgeber der Branche.

15:26 Kurden-Sprecher: Miliz war nicht an Kämpfen gegen Türken beteiligt

Damaskus - Die syrische Kurdenmiliz YPG hat sich eigenen Angaben zufolge nicht an den Kämpfen mit der türkischen Armee in der vergangenen Woche beteiligt. Die Volksschutzeinheiten hätten sich überhaupt nicht mehr in diesen Gebieten aufgehalten, sagte ein Sprecher der dpa. Bei heftigen Zusammenstößen mit der türkischen Armee waren viele Kurden - nach Darstellung der Türken Mitglieder der Volksschutzeinheiten YPG - getötet worden. Die türkische Armee und syrische Rebellen hatten vor rund einer Woche eine Offensive im Norden Syriens begonnen.

14:02 In Turbulenzen geraten: United-Maschine landet mit 16 Verletzten

Limerick - Eine Maschine der US-Fluglinie United Airlines ist Medienberichten zufolge außerplanmäßig statt in London auf dem irischen Shannon Airport gelandet. 16 Menschen von Bord des Flugzeugs wurden am Flughafen von Rettungskräften empfangen und laut BBC in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Unerwartete Turbulenzen auf dem Weg von Houston im US-Bundesstaat Texas nach London Heathrow hätten die Landung nötig gemacht, zitiert der Sender die Airline. Bei den Verletzten handelt es sich demnach um 14 Passagiere und zwei Crewmitglieder.