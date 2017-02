Der Verein Kambium hatte jüngst zur Mitgliederversammlung eingeladen. Diese war seit 2015 erstmals wieder öffentlich. Somit bezog sich der Rückblick nicht strikt auf ein Geschäftsjahr. Die Höhen und Tiefen eines landwirtschaftlichen Produktionsbetriebes, für den die heutigen Wetterbedingungen eine große Herausforderung bedeuten, wurden dabei deutlich.

Schopfheim-Wiechs. Die Versammlung gab einen guten Einblick in den Entwicklungsstand der Landbauwerkstatt Hof Dinkelberg, wo sich zur Freude von Markus Hurter (Betriebsleiter) und Mitverantwortlichen zahlreiche Mitglieder einfanden und man somit beschlussfähig war.

Rückblick 2014

Hurter bezog sich in seinen Ausführungen auf das Pflanzenjahr, die Tierhaltung, die Mitarbeiter, den Flächenbestand, die Betreuungsarbeit, die Organisationsentwicklung, auf Veranstaltungen und Bauprojekte.

Das Jahr 2014 (ein Jahrzehnt nach Unterschreiben des Pachtvertrags) war geprägt durch einige Schicksalsschläge, wie sich Markus Hurter bei der Versammlung ausdrückte.

Ein schönes Frühjahr sowie ein total verregneter Sommer schlugen aufs Gemüt, dafür gab es wieder einen besseren Herbst.

Ein großes Darlehen musste kurzfristig zurückgezahlt werden. Dazu kam, dass der Landwirt den Hof verließ, weil er sich anderweitig orientieren wollte. Aus diesem Grund wurde das Hoffest abgesagt.

Rückblick 2015

2015 habe dann erst mal unter diesen Vorzeichen gestanden. Alsbald wurde ein grundlegender Organisationsprozess in Angriff genommen. Auf diesem Weg sei insbesondere mit dem Unternehmensberater Achim Hacken eine vertrauensvolle kreative Zusammenarbeit entstanden.

Die Geschäfts- und Betriebsführung habe seitdem an Effizienz, Gradlinigkeit, Konfliktfreiheit und Zeitnähe und damit an Orientierungskraft für alle Mitarbeiter deutlich gewonnen. Dies gab dem Hof erst mal neuen Auftrieb und Schwung.

In diesem Jahr wurde auch der Entschluss gefasst, die Betreuungszahl auszuweiten. Es besteht nach wie vor eine Zusammenarbeit mit dem Markus-Pflüger-Heim sowie der Werksiedlung Kandern. Es kämen immer mehr Menschen mit verschiedenen Bedürfnissen. Fortschritte wurden auch im Bereich der Reha-Klienten gemacht. Derzeit sind drei Menschen auf dem Hof, die eine Lebenskrise überwinden wollen.

Finanzen

Betriebswirtschaftlich weise der Betreuungsbereich aktuell seit vielen Jahren keinen Verlust mehr auf. Insgesamt ging es auch in der Landwirtschaft und wirtschaftlich wieder aufwärts. Dies trotz der Sorgen eines nassen Frühjahrs 2016, in dem man nicht pflanzen konnte und eines trockenen Sommers. Daher will man dringend die Bewässerungsmöglichkeiten verbessern.

Aufgrund eines erweiterten Anbaus konnte trotz der vielen Schwierigkeiten und Verluste mehr Gemüse angebaut und somit verkauft werden. Auch bei der Biokiste wurde eine leichte Umsatzsteigerung erzielt. Derzeit werden rund 600 Haushalte beliefert, ein Plus von 40 Kisten gegenüber dem Vorjahr.

In der Gärtnerei ist man seit vergangenem Jahr neu besetzt, ebenso in der Gemüseverarbeitung. Auch ein neuer Landwirt gehört wieder zum Team. Bei der Vorstellung des detaillierten Jahresabschlusses 2015 konnte dank Spenden noch ein gutes Ergebnis erzielt werden, ein Teil davon soll für Baumaßnahmen zurückgestellt werden.

Für 2017 stehen laut Betriebsleitung zahlreiche Projekte an. Im Bereich der Biokisten-Vermarktung soll dieses Jahr der Schritt in die Schweiz erfolgen. Zuvor müssen noch einige Umbaumaßnahmen im Pack-, Lager- und Bürobereich erfolgen. Für den neuen Gemüseaufbereitungsraum hofft man auf baldige Baugenehmigung des Landratsamtes. Auch ein Gießwasserteich soll angelegt werden und das Hoffest wieder stattfinden.

Bei den Wahlen wurden Markus Hurter und Christine Arncken wiedergewählt. Anschließend stellte Marianne Rutschmann die Sozialtherapie und Inklusion auf dem Hof Dinkelberg mit Schwerpunkt auf der Arbeit mit Reha-Klienten vor. Hier fanden im vergangenen Jahr 27 Leute Tagestruktur und Rhythmus, was nach den Worten der Referentin Sicherheit gebe. Die Arbeit mit Mutter Erde kann sich für Menschen in Lebenskrisen als positive Wirkung herausstellen. Nicht zu vergessen sind auch in diesem Zusammenhang die Kinderaktivitäten des Hofs. Seit Oktober wurde eigens eine Stelle dafür ausgeschrieben, weil die Anfragen nach Angeboten für Kinder ständig zunahmen.

Dafür wurde eine Mutter mit pädagogischer Ausbildung mit Begeisterung für Natur-und Bauernhofpädagogik gefunden, die wöchentlich einige Kindergeburtstage veranstaltet. Die Mitgliederversammlung wurde mit einem aufschlussreichen Film beendet, den zehn Demeterbetriebe in der Region gemeinsam produziert haben.