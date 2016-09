Schopfheim-Langenau. Beim Rundgang der SPD-Fraktion in Langenau standen die Themen Hochwasserschutz, 100-Meter-Bahn und eine zweite Umkleidekabine mit Duschen im Mittelpunkt der Erörterungen. Ortsvorsteherin Elke Würger begrüßte ihre Stadtratskollegen und begleitete sie zusammen mit Wolf-Dieter Hänßler, der sich insbesondere dem Thema Hochwasserschutz widmete. Erster Besichtigungspunkt war das Einlaufbauwerk des Seitenkanals der Kleinen Wiese, den Hänßler kürzlich sanieren und ertüchtigen ließ. Der Kanal wird künftig der Entlastung der Kleinen Wiese bei Hochwasser dienen, heißt es in einer Pressemitteilung der SPD. Nächster Punkt war die Brücke in der Fabrikstraße. Ein Problem, weil sie nicht die Anforderung des HQ-100 erfüllt, das heißt, der Wasserdurchfluss unter der Brücke entspricht nicht einem hundertjährigen Hochwasser. Die Stadträte Gsell und Cremans regten deshalb an, dass die SPD-Fraktion einen Berichtsantrag im Ausschuss für Bau, Umwelt und Technik stellen wird. Damit soll über die Gesamtproblematik des Hochwasserschutzes in Langenau informiert werden. Hänßler zeigte den Gästen auch sein Wasserkraftwerk, von dem die SPD-Kommunalpolitiker sehr beeindruckt waren. Leider sei es, bedingt durch Wassermangel in der Kleinen Wiese, nicht in Produktion, heißt es in der Pressemitteilung der SPD. Besichtigt wurde auch das „Löwenzahnstadion“. Elke Würger wies darauf hin, dass diese Sportanlage, insbesondere die Tartanbahn von Schulen, Vereinen und den Absolventen des Sportabzeichens stark frequentiert werde. Im Laufe der Jahre zeigt diese Bahn Schäden, die dringend saniert werden müssen. Die Turnerschaft Langenau will das Projekt anpacken und deshalb bei der Stadt einen entsprechenden Zuschuss beantragen. Stadtrat Peter Ulrich empfahl, diesen Antrag noch rechtzeitig vor den Haushaltsberatungen einzureichen, damit die Stadt dieses Thema in den Gesamtkontext Sportanlagen stellen kann. Eine weitere Station war die Schulturnhalle, die ebenfalls besichtigt wurde. Elke Würger berichtete, dass hier dringend eine Ergänzung mit einer zweiten Umkleidekabine mit Duschen nötig sei. Bis dato könnten entweder nur Männer oder Frauen duschen. Die Ortsvorsteherin berichtete weiter, dass der Ortschaftsrat bereits seit einigen Jahren Finanzmittel aus der Investitionspauschale angespart habe. Die Schopfheimer Stadträte ermunterten die Ortsvorsteherin, auch hierzu den entsprechenden Antrag zu stellen.