Schopfheim (ma). Seit sechs Jahren begleitet Technisches Hilfswerk und Stadt das Verfahren für eine neue Unterkunftshalle für das THW. Nun stand der Antrag auf Zustimmung zum Neubau des Unterkunftgebäudes und zu einer KfZ-Halle in der Grienmatt in Fahrnau auf der Tagesordnung des Bauausschusses, der einstimmig zugunsten des Antrags entschied. Dadurch, dass es sich um ein Vorhaben des Bundes handelt, habe es einfach länger gedauert, hieß es. „Wir begrüßen es, es ist höchste Zeit“, sagte Thomas Gsell (SPD). Es gelte, moderne Voraussetzungen für eine „ganz wichtige Einrichtung“ zu schaffen. Bürgermeister Nitz sagte, er sei froh, dass es gelungen sei, „dass das THW bei uns bleibt“. Das Technische Hilfswerk, das derzeit schon in der Grienmatt beheimatet ist, kann somit in unmittelbarer Nähe des jetzigen Standorts bauen. Das alte Unterkunftsgebäude ist für heutige Anforderungen zu klein geworden und muss aufgrund anderer Nutzungsüberlegungen des Grundstücks- und Gebäudeeigentümers geräumt werden. Die neue Unterkunft mit Pultdach entsteht am Gewerbekanal.