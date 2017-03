Schopfheim (mo). „Was ist denn fair?“ Das war die zentrale Frage der Gottesdienste zum Weltgebetstag. In deren Mittelpunkt standen diesmal die Philippinen. Etwa 60 Personen nahmen in Schopfheim an der Feier teil.

Wiltrud Straub stellte mittels einer Fotopräsentation das Land in allen Facetten vor. Die Philippinen haben ungewöhnlichen Artenreichtum an Pflanzen und Tieren sowohl an Land als auch im Ozean zu bieten. Es gibt einzigartige Naturschönheiten, wie die Chocolate-Hills, die Schokoladenhügel.

Der Weltgebetstag legte besonderes Augenmerk auf die sozialen und politischen Probleme und stellte philippinische Hilfsprojekte vor.

In Rollenspielen kamen fiktive philippinische Frauen zu Wort, die aus ihrem Leben erzählten. Die Lesung behandelte das Gleichnis der Arbeiter im Weinberg.Kleine Tütchen mit Reis stellten symbolisch den Samen der Gerechtigkeit dar, der aufgehen soll, um Hoffnung in die unfaire Welt zu bringen. Eunike Weber begleitete den Gottesdienst am Klavier und leitete den gemeinsamen Abschlusstanz. Dazu spielten Ulrike Lebert Gitarre und das Rhythmusinstrument Cajon und Monika Weber Gitarre und Flöte.

Nach dem gemeinsamen Tanz ging es ans Büffet. Dort standen philippinische Speisen für die Besucher bereit. Auch einige philippinische Frauen hatten den Weg ins Gemeindehaus gefunden, die bereits seit vielen Jahren in der Region wohnen. Das dargestellte Bild der Philippinen konnten sie bestätigen.

Der Cabanja-Weltladen aus Zell hatte einen kleinen Auszug seines Sortiments an fair gehandelten Produkten dabei. Bei der Kollekte kamen 450 Euro zusammen.

Erstmals hatten sich die Frauen aus Fahrnau dem Weltgebetstagsteam in Schopfheim angeschlossen und eine gemeinsame Feier veranstaltet. So war das Vorbereitungsteam mit 15 katholischen und evangelischen Frauen viel größer als sonst. Bedauert wurde allerdings, dass die Besucher, die sonst in Fahrnau gefeiert hatten, den Weg nach Schopfheim nicht gefunden hatten. Im nächsten Jahr kommt die Liturgie aus dem südamerikanischen Surinam.

Im Vorfeld hatte sich auch Amnesty International an den Badischen Landesarbeitskreis für den Weltgebetstag gewandt. Die Organisation setzt sich dafür ein, die Wiedereinführung der Todesstrafe auf den Philippinen zu verhindern. Dorothea Schaupp vom Badischen Landesarbeitskreis stellte die Petition vor und fand unter den Besuchern viele Unterstützer.

Weitere Informationen: www.weltgebetstag.de