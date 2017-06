Schopfheim „Hohes Risiko“ beim Zebrastreifen

Heikle Situation: Der Zebrastreifen an der Ecke Wehrer-/Hebelstraße bereitete der Verkehrsschau am Donnerstag einiges Kopfzerbrechen.

Von Werner Müller

Schopfheim . Der Grund: Für Autofahrer, die vom Bahnübergang her kommend nach rechts abbiegen wollen, besteht nur sehr eingeschränkte Sicht auf den Fußgängerüberweg. Und dessen Entfernung zur Einmündung entspricht nicht den Vorschriften.

„Mindestens 50 Meter müssten es sein“, so Johann Albrecht vom Polizeipräsidium Freiburg anlässlich eines Ortstermins. Insofern gehe die Stadt ein hohes Risiko ein. Falls dort jemals ein Unfall passiere, habe sie ein Haftungsproblem. Albrecht: „Die Verlegung ist eigentlich ein Muss, der Ermessensspielraum ist gleich null“.

Die Mitglieder der Verkehrsschau taten sich indes schwer, die Verlegung an Ort und Stelle zu beschließen. Zum einen drohen spürbare Kosten – von rund 15 000 Euro war die Rede –, zum anderen müssten in der Wehrer Straße ein paar Parkplätze entfallen.

Davon, den Zebrastreifen gleich um knapp 50 Meter nach Osten zu verschieben, war schon gar keine Rede. Einen so großen Umweg würden Fußgänger sicher nicht in Kauf nehmen, war sich die Runde aus Vertretern der Polizei, des Landratsamtes und der Stadt sowie den beiden Stadträtinnen Heidi Malnati (CDU) und Hilde Pfeifer-Zäh (Freie Wähler) einig.

Marcus Schmidt vom Tiefbauamt der Stadt schlug statt dessen vor, den Überweg wenigstens um dessen doppelte oder dreifach Breite zu verlegen.

Eine andere Variante wäre, ganz auf den Zebrastreifen zu verzichten, da ein solcher in der Tempo-30-Zone ohnehin nicht zwingend notwendig sei. Doch das wäre in den Augen von Ordnungsamtsleiterin Cornelia Claßen wohl „politisch“ nicht durchzusetzen.

Die Runde verständigte sich schließlich nach ausgiebiger Diskussion darauf, an der belebten Ecke eine Verkehrszählung durchzuführen und dann im Arbeitskreis Innenstadt das weitere Vorgehen zu beraten.

Bushaltestelle Kürnberg

Das Gremium hatte indes auch noch andere Anträge aus der Stadt und den Ortsteile unter die Lupe zu nehmen. Der Ortschaftsrat Kürnberg zum Beispiel beantragte, bei der Bushaltestelle am Ortseingang in beiden Fahrtrichtung Warnschilder „Achtung Kinder“ aufzustellen.

Sowohl Tim Wendrock von der Straßenverkehrsbehörde im Landratsamt als auch Johan Albrecht von der Polizei vermochten den Sinn darin nicht ganz zu erkennen. Die Ortseinfahrt sei sehr übersichtlich, so Albrecht. Zudem sei fraglich, wie wirksam solche Schilder auf Dauer seien.

Die Verkehrsschau lehnte den Antrag ebenso ab wie den Wunsch eines Anwohners aus Schlechtbach, den Zufahrtsweg zu seinem Hof für den Durchgangsverkehr zu sperren.

Gehweg im Loh

Keinen Handlungsbedarf sah die Runde auch in Langenau. Der Ortschaftsrat hatte darauf hingewiesen, dass im Loh ein Gehweg für spielende Kinder gefährlich sein könnte, weil er an jedem ende direkt auf eine Straße führe. Cornelia Claßen hatte dafür „keine Lösung“ parat. Der Gehweg sei „öffentlicher Verkehrsraum“ und keine Spielfläche. Drastischer drückte sich Johann Albrecht aus: „Es gibt auch eine Aufsichtspflicht für Eltern“,sagte er.

Altig

Wenig Spielraum sah die Runde auch im Altig, wo es in engen Straßen besonders im Winter immer wieder zu problematischen Verkehrssituationen (Räumfahrzeuge, parkende Autos) kommt. „Solche Zustände haben wir vielfach in der Stadt“, erklärte Cornelia Claßen. Es gebe zwar regelmäßige Kontrollen, aber keine „endgültige Abhilfe“.

Parkplatz optimieren

Etwa anders stellte sich für die Runde die Situation auf dem Parkplatz beim ehemaligen Milchhüsli in der Mattenleestraße dar. Dort könne man durch Markierungen und bauliche Maßnahmen die Zahl der Parkplätze „optimieren“, so Claßen.

Viehtrieb

In einem anderen Fall vertagte das Gremium die Entscheidung. Ein landwirtschaftlicher Betrieb in Langenau hätte gerne, dass zwei Schilder an der Landstraße in Richtung Enkenstein auf Viehtrieb hinweisen. Die Stadt will jetzt erst in Erfahrung bringen, um was für Vieh und um wie viel es geht.