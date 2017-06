Schopfheim Hut ab vor der Leistung des Nachwuchses

Schopfheim-Raitbach (hjh). Sieben Kilometer sind sie stramm marschiert im Raitbacher Bergland. Zehn Spielstationen brachten sie dabei hinter sich. Dann durften sie sich auf Kosten des Schwimmbadvereins im kühlen Nass erfrischen. Und am Abend, als sie mit den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehrabteilungen Schopfheim und Raitbach und mit den „Zäpflebrüdern“ 40 und 50 Jubiläumsjahre als 90. Geburtstag feiern sollten, waren die Helden müde.

Gratulanten unter sich

Die Gratulanten, darunter Bürgermeister Christof Nitz, Kreisbrandmeister Christoph Glaisner, der Kommandant der Gesamtwehr Schopfheim Lutz Hofer, Kreisjugendwart Markus Hasler sowie Ortsvorsteher Willi Tholen, waren beim Festakt in der Halle mit der Jugendwartin Jennifer Denner und den beiden Jugendgruppenleitern Daniel Greiner und Frieder Andris unter sich.

„Es ist leider nicht so viel los, weil gefühlt in jedem zweiten Ort ein Fest stattfindet“, sagte der Raitbacher Jugendleiter und Hauptorganisator Daniel Greiner und nahm sich vor: „Wir machen das Beste draus.“ Also gab es ein paar Reden. Die Protagonisten waren sich allerdings durchweg einig, dass in der Kürze die Würze liegt. Und dass es im Land Baden-Württemberg ohne die „absolut wichtigen“ Jugendwehren traurig aussehen würde im Lager der Aktiven, das nach einem kleinen Tief in jüngster Vergangenheit fast schon wieder aus dem Vollen schöpfen darf.

Christof Nitz freute sich „auf einen schönen gemeinsamen Abend“, kündigte aber gleichzeitig an, wegen eines anderen Festes bald gehen zu müssen. Der Bürgermeister ist überzeugt, dass es dank der guten Nachfrage nach Plätzen in der Jugendwehr auch bei den Aktiven keine Probleme gibt. Die könnten sich auf ihre Ausbildung konzentrieren. Und die sei extrem gut, wie erst jüngst wieder beim Großbrand im Ühlin-Areal zu sehen war. Von allen Seiten sei die Vorgehensweise der Feuerwehr gelobt worden.

„Hut ab!“ vor dieser Leistung, sagte Nitz, überzeugt davon, dass der Einsatz „eine tolle Werbung in eigener Sache“ gewesen sei, die gewiss auch bei den Gemeinderäten gut ankam, die schon bald über Investitionen in die Ausrüstung der Wehren zu entscheiden haben. Lutz Hofer hält die Jugendwehren generell für „unverzichtbar“. Der Ausbildungsstand sei hoch, die Jugendlichen seien gerne bereit, Leistung zu bringen.

Unverzichtbare Jugend

Das fand schließlich auch der Kreisbrandmeister, der in der Tatsache, dass Google unter dem Stichwort „Jugendfeuerwehr“ über dreieinhalb Millionen Einträge auflistet, einen Beleg für die Popularität der Feuerwehrjugend im ganzen Land sah.

Es habe sich herumgesprochen, dass den Jugendlichen Werte wie Respekt, Kameradschaft und Toleranz vermittelt werden, Werte also, die in heutiger Zeit ganz besonders große Bedeutung haben.

Und wie Christof Nitz appelliert auch Christoph Glaisner an die jungen Feuerwehrleute: „Bleiben sie der Wehr treu, bleiben sie bei ihrem Hobby!“