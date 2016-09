Kaum betritt Andreas Ströble die Straße, wird er freundlich gegrüßt, hier wird ihm herzlich zugewunken, dort etwas zugerufen. Kein Wunder, denn Ströble ist seit 21 Jahren Pfarrer in Fahrnau. Jetzt sagt der dienstälteste Seelsorger Schopfheims seiner Gemeinde adieu. Von Petra Martin Schopfheim-Fahrnau/-Kürnberg/-Gersbach. Nach der schwierigen Entscheidungsfindung, in eine andere Gemeinde zu wechseln, beginnt sich Andreas Ströble auf den Neuanfang zu freuen. Die Wehmut, die solch ein Entschluss mit sich bringt, ist nun der Vorfreude gewichen. Dass er über einen so langen Zeitraum Pfarrer in der Markgrafenstadt war, hatte ebenfalls zwei Seiten. So hilfreich Routine und Kenntnisse waren, so bedeutet das Verwachsensein mit den Strukturen auch ein bisschen, auf der Stelle zu treten. Auf jeden Fall ist zum Abschied die Gelegenheit zum Rückblick gegeben. Als Andreas Ströble im Februar 1995 die evangelische Kirchengemeinde Fahrnau / Kürnberg übernahm, war die Stelle fünf Jahre vakant gewesen. „Drei Pfarrvikare waren da, keiner wollte bleiben“, erinnert sich Ströble, der mit Dankbarkeit an das Entgegenkommen der Gemeindeglieder zurückdenkt. „Es war eine große Offenheit da für alles, was ich gemacht habe.“ Die Welt war damals freilich noch eine andere: „Ich hatte eine Schreibmaschine, ein Telefon mit Wählscheibe und eine Sekretärin mit einer Vier-Stunden-Woche.“ Und es galt in der Anfangszeit in Fahrnau, große bauliche Vorhaben zu stemmen: Das Gemeindehaus wurde gebaut, Pfarrhaus und die Matthäuskirche wurden renoviert. Auch einigen Wirbel galt es zu verkraften: Drei Jahre nach Ströbles Amtsantritt wurden die mittelalterlichen Fresken in St. Agathe entdeckt. Sanierungen, aber auch technische und personelle Verbesserungen fielen in die Amtszeit des Pfarrers, der zudem Dekanstellvertreter war, der eine Kirchensendung beim Radio moderierte und der sich als Bezirksjugendpfarrer, beim Religionsunterricht oder in der Konfirmandenfreizeit stets besonders für junge Menschen einsetzte. Passend auch zu seiner eigenen Biographie, konnte Andreas Ströble, der bei der Übernahme der Fahrnauer Gemeinde Anfang 30 war und dort auf viele junge Familien traf, das kirchliche Leben gestalten. So führte er in der Markgrafenstadt die Krabbelgottesdienste ein. Der Bezug zum Kindergarten Bremt ergab sich durch die eigene Vaterrolle. Zweitausend Gemeindeglieder waren es bei seinem Amtsantritt 1995 in Fahrnau, jetzt sind es 1700 - zusammen mit der evangelischen Gemeinde in Gersbach, die er mittlerweile ebenfalls betreut, werden heute 2100 Gemeindeglieder gezählt. Der Rückgang in Fahrnau sei aber nicht den Kirchenaustritten geschuldet, sagt Andreas Ströble. „Es gibt mehr Taufen und Eintritte als Beerdigungen und Austritte.“ Der Rückgang basiere auf der demographischen Entwicklung. Die Kinder der Fahrnauer Familien wurden groß und zogen weg, sind selbst Eltern geworden; viele wollten indes den Kontakt zu „ihrem Familienpfarrer“ halten. Während es in der Kernstadt zu zahlreichen Pfarrerwechseln kam, war Andreas Ströble die Konstante im kirchlichen Leben der Stadt. Ströble war stets offen für neue Gestaltungen des kirchlichen Lebens, sah deren Notwendigkeit und wechselnde Bedürfnisse der Kirchgänger. Er lud zu „offenen Gottesdiensten“ ein, an denen sich die Besucher beteiligen konnten, es gab mit dem 11-Uhr-Beginn eine spätere Anfangszeit an Sonntagen, andere Musik als gewohnt; Abendgottesdienste hatten eher meditativen Charakter oder fanden im Freien statt. Ein nachlassendes Interesse kann Andreas Ströble nicht feststellen, ein sich änderndes schon. „Mir fällt auf, dass das Bedürfnis nach Religion stärker geworden ist.“ Doch diese Entwicklung spiegele sich nicht unbedingt im kirchlichen Leben wider. „Die Arbeit vor 20 Jahren fand in Gruppen und Kreisen statt“, sagt Ströble. „Das ist heute nicht mehr so.“ Die Menschen engagierten sich eher in Projekten und punktuell - wie im gesellschaftlichten Leben überhaupt. Aufgabe der Kirche sei es, dieses Religionsbedürfnis aufzunehmen, ihm einen Ausdruck zu verleihen und zu fragen, was dahintersteckt. Ein Beispiel: Bei Taufen etwa herrschten heute andere Gestaltungswünsche als früher. Während die Taufe einst Teil des regulären Gottesdienstes war, bestehe heute viel öfter der Wunsch nach einem eigenen Samstagsgottesdienst, bei dem auch Lieder erklingen sollen, die nicht zur Kirchenmusik gehören, sogar Fasnachtslieder. „Das hat zwar nichts mit Kirche zu tun, aber die Menschen haben Vorstellungen, wie das emotional passt.“ Das sei auch Religion, der Raum zu geben Pfarrer Ströble immer bereit war. Veränderungen ergeben sich auch durch die Flüchtlin ge. Viele aus der Gemeinde engagieren sich bei „Schopfheim hilft“, das Gemeindehaus steht für Deutschkurse zur Verfügung, Bewohner aus der Gemeinschaftsunterkunft besuchen den Gottesdienst. „Ich bin dankbar für das, was war und dass ich mitgestalten konnte“, resümiert Andreas Ströble. „Ich freue mich auf das, was kommt und wünsche der Gemeinde, dass sie nicht stehenbleibt, sondern dass sie mit Zuversicht und Offenheit weiter ihren Weg geht.“