Projekt-Kooperationen mit externen Einrichtungen gehören schon zur Tradition der Einjährigen Berufsfachschule Holz der Gewerbeschule Schopfheim. Aktuell besteht nun seit fast einem Jahr eine solche Kooperation mit dem Evangelischen Freizeithaus Gersbach.

Schopfheim . Die Einjährige Berufsfachschule Holz ist eine Vollzeitschule und entspricht dem ersten Ausbildungsjahr als Schreiner. Für die geplanten Renovierungsarbeiten im Evangelischen Freizeithaus bildete das Projekt-Engagement der angehenden Schreiner eine optimale Voraussetzung dafür, die über 50 Jahre alten Stockbetten durch moderne Etagenbetten zu ersetzen.

So entstanden in dem nun abgeschlossenen Projekt komplexe CAD-Zeichnungen sowie die Übertragung in CNC-Programme samt einem maßstabsgerechten Modell bis hin zu den ersten Musterfräsungen und der abschließenden Endmontage der in warmen Dunkelrot gehaltenen neuen Stockbetten.

In ihren Projekten legen die Verantwortlichen der Einjährigen Berufsfachschule Holz größten Wert auf eine möglichst starke Praxisnähe, die nicht nur die Planung und Herstellung eines Produktes, sondern auch den Transport, die Montage und die Schlusskontrolle beinhaltet. Insofern war das Bettenprojekt mit fürs Freizeithaus in Gersbach geradezu ideal.

Hier fand auch die feierliche Übergabe der Betten-Unikate statt, an der Siegfried Lörracher, Ehrenmitglied des Kuratoriums des Evangelischen Freizeithauses, sowie das ehemalige Kuratoriumsmitglied Lore Fuchs, die Bezirksjugendreferentin Iris Feldmann und die stellvertretende Ortsvorsteherin Sabine Weniger teilnahmen. Für ein reiches Buffet mit Gersbacher Spezialitäten sorgte das Hausbetreuungsteam Anita Blum und Ernst-Frieder Schmidt.

So war es für Pfarrer Andreas Ströble als Kuratoriumsvorsitzender des Evangelischen Freizeithauses ein besonderer Moment, die 40 Schüler und ihre Lehrer in Gersbach zu begrüßen – verbunden mit einem herzlichen Dankeschön für die ausgezeichnete Arbeit.

Auch Schulleiter Ralf Dierenbach schloss sich diesem Dank an alle Beteiligten an und unterstrich, wie wichtig gerade solche Projekte für die Gewerbeschule seien. In einer Powerpoint-Präsentation stellte Dieter Rümmele (Technischer Oberlehrer) den anspruchsvollen Werdegang des Bettenbaus mit Multiplexplatten vor. Er verwies auf die umfangreichen logistischen Vorbereitungen, die dafür nötig waren, um das gesamte Projekt erfolgreich abzuschließen. Sein Dank galt einerseits den Schülern und Kollegen, andererseits aber auch der Geschäftsführerin des Evangelischen Freizeithauses, Elisabeth Störk, in deren Händen die logistische Betreuung des Gesamtprojektes lag.

Denn neben den neuen Betten wurden parallel auch die Zimmer, die Böden, spezielle Funktionsbereiche der Küche sowie die Innenausstattung der Räume komplett erneuert.

Für die wahrlich bienenfleißige Arbeit aller Beteiligten gab es daher einen besonderen Dank: Alle erhielten ein Glas mit bestem Bienenhonig aus dem Kleinen Wiesental – überreicht vom Technischen Lehrer Rainer Eiche, der auch Imker ist.

Dass der nachhaltige Umgang mit dem hochwertigen Werkstoff ein wichtiger fachpädagogischer Bestandteil dieses Projekts war, bewiesen die Schülervertreter Sandro Schneider und Julian Kaiser bei der Übergabe ihrer Präsente an das Evangelische Freizeithaus: Aus Plattenresten fertigten die Schüler drei perfekte Servierbretter samt gefrästem Namenszug.