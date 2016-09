Schopfheim (wm). Ins Regal statt in den Altpapiercontainer: Für dicke Wälzer und spannende Schmöker ist die Buchschachtel in der Hanf-Union die letzte Hoffnung, statt in den Reißwolf doch wieder in den Lesekreislauf zu gelangen. Bis vor 15 Jahren landeten die Bücher im Altpapiercontainer des Recyclinghofes, jetzt füllen sie, fein säuberlich aufgereiht, die Regale in der Buchschachtel. Das ist nicht zuletzt Ralf Werner und seinen rund zehn freiwilligen Mitstreitern zu verdanken. Sie hoben gemeinsam mit der Abfallwirtschaft des Landkreises seinerzeit die Buchschachtel aus der Taufe, weil sie es schade fanden, dass die Bücher endgültig auf dem Müll landeten. Ihr Plan ging auf. Rund 10 000 Medien beherbergt die Buchschachtel im Schnitt – neben Büchern, und Bildbänden auch DVDs, Schallplatten, CDs und Spiele. „Wir sind gut bestückt“, freut sich Ralf Werner, Sprecher der Buchschachtel-Mitarbeiter. Den Nachschub liefern Bürger frei Haus – sie geben in der Buchschachtel ab, was sie nicht mehr lesen, sehen oder hören wollen. Ralf Werner und seine Mannschaft nehmen es entgegen, sortieren zerfledderte oder ramponierte Medien aus und räumen alle noch brauchbaren ins Regal. Sie stehen dann ab sofort interessierten Nutzern für die Mitnahme kostenlos zur Verfügung. Die Buchschachtel, eigentlich eine Art kleine Bibliothek für Medien aus zweiter Hand, feiert ihr 15-jähriges Bestehen mit einem Tag der offenen Tür am Samstag, 24. September, von 9 bis 14 Uhr. Zum Jahresende suchen Ralf Werner und seine Mannschaft außerdem noch ein oder zwei weitere freiwillige Mitarbeiter. Wer Interesse hat, kann in der Buchschachtel Name, Anschrift und Telefonnummer hinterlegen. Weitere Informationen: Die Buchschachtel in der Hanf-Union ist geöffnet jeweils am Mittwoch von 18 bis 20 Uhr und am Samstag von 8 bis 12 Uhr.