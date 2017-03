Schopfheim Infoabend zur Hospiz-Arbeit

23:09 Aktien New York Schluss: Tech-Index auf Rekordhoch

New York - An der Wall Street haben die Tech-Werte am letzten Handelstag eines starken Quartals ihre Rekordjagd fortgesetzt. Der Techwerte-Index Nasdaq 100 hatte bei gut 5451 Punkten seine Bestmarke erreicht, schloss aber 0,06 Prozent tiefer bei 5436,23 Punkten. Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor 0,31 Prozent auf 20 663,22 Punkte. Der Kurs des Euro stabilisierte sich etwas bei zuletzt 1,0657 US-Dollar.