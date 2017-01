Schopfheim-Gersbach (sut). Ein bewegtes Jahr hat der Gesangverein Concordia Gersbach 1868 mit 61 Anlässen und Proben hinter sich gebracht, so Vorsitzender Ernstfrieder Schmidt.

Die Kooperation Verein-Schule trage Früchte, die sich auch auf den Jugendchor übertragen. Bis zu 25 Kinder werden einmal in der Woche mit qualifiziertem und lebendigem Musikunterricht in der Schule betreut. Auch die Jugendarbeit im Gesangverein mit einer Chorleitung im Ehrenamt sei ein Stern, der leuchtet, so Schmidt. Das Liedgut der erkrankten Chorleiterin Bernadette Böll sei eine Gratwanderung und komme bei den Zuhörern gut an. Der Singstundenbesuch sei noch steigerungsfähig.

Protokollführerin Doris Sutter berichtete von 16 öffentlichen Auftritten. So wurde die ACV-Haupt- und Ehrungsversammlung ausgerichtet und musikalisch umrahmt. Weitere Auftritte waren in Hasel, Wies und Raitbach, bei der Jubelkonfirmation, der 850-Jahrfeier, der Silberhochzeit von Vizedirigentin Kahle, am Volkstrauertag und Ewigkeitssonntag sowie beim Adventskonzert in der Kirche.

Jugendchorleiterin Claudia Kahle bedankte sich bei ihrer „wichtigen Stütze“ Ina Paul und der musikalischen Begleitung von Martina Schlageter und Andrea Ühlin. Mit Hilfe von Aktivmitgliedern wurde ein enormes Programm absolviert. Das Singen in Alten- und Pflegeheimen kam gut an, ebenso das Musical an Heiligabend während des Familiengottesdienstes. Musikalisch versucht Claudia Kahle, den Kindern und Jugendlichen gerecht zu werden. Kahles dank galt allen Unterstützern.

Kassenwart Gerd Sutter konnte dank der vielen Spenden ein gutes Plus vermelden.

Die Revisoren Irmtraud Sutter-Deiss, Rolf Strohm und Wolfgang Ühlin bestätigten eine einwandfreie Kassenführung, so dass Ortsvorsteher Christian Walter eine einstimmige Entlastung bei Enthaltungen der Amtsinhaber, des Rechners und des Vorstands entgegen nehmen durfte.

Mit einer Enthaltung wurde der Beitragserhöhung für Passivmitglieder von acht auf zehn Euro pro Jahr zugestimmt.

Christian Walter überbrachte die Grüße der Ortsverwaltung und des Ortschaftsrates und dankte für ein intensives Vereinsjahr. Das Angebot beim Kinderferienprogramm kam gut an. Außerdem wurde bei der 850-Jahrfeier Gersbachs durch Mitglieder des Gesangvereins die Tombola und Bewirtungsorganisation übernommen. Der Chöre des Vereins zeigen auch Außenwirkung. Die Liedauswahl komme beim Publikum an, weiter so.

Im nächsten Jahr feiert der Gesangverein sein 150-jähriges Bestehen. Am 3. Oktober 2018 (Tag der Vereinsgründung 1868) ist eine festliche Aktion geplant. Der Verein würde sich freuen, wenn zum Jubiläumsjahr noch einige Sänger und Sängerinnen den Chor verstärken könnten.

Wahlen: Die zweite Vorsitzende Irmgard Sutter, Kassenwart Gerd Sutter, Aktivbeisitzerin Claudia Kahle und die Revisoren Irmtraud Sutter-Deiss, Rolf Strohm und Wolfgang Ühlin wurden in ihren Ämtern bestätigt.

Ehrungen für guten Probenbesuch: Anita Blum, Brigitte Weniger, Irmgard Sutter, Gertrud Danieli, Liselotte Weniger, Heidrun Schmidt, Siegfried Stächelin, Irmtraud Sutter-Deiss und Thomas Ühlin.