Schopfheim Junge Streicher spielen alte Musik

Steinen (gd). Werke aus drei Jahrhunderten erklangen am Sonntag in einem Konzert der Musikschule Mittleres Wiesental in der sehr gut besetzten Petruskirche. Auf der Bühne: ein Streichorchester unter Leitung des Dirigenten und Cellisten Rafael Lobo.

Schon das Concerto des Venezianers Antonio Vivaldi ließ aufhorchen, denn das Ensemble der jungen Musiker spielte nicht nur rhythmisch präzise und dynamisch ausgewogen, sondern folgte ganz den Intentionen von Rafael Lobo.

Das galt auch für die beiden Brandenburgischen Konzerte BWV 1049 und BWV 1051, die Johann Sebastian Bach im Alter von 36 Jahren komponiert hatte. Da hoben sich die verschiedenen Stimmen auch wirklich adäquat voneinander ab.

Es gab aber auch solistische Glanzleistungen zu bewundern. Da brillierte der Maulburger Bjarne Seidensticker als Solist am Kontrabass in einem Kontrabass-Konzert des österreichischen Komponisten Johann Carl Ditters von Dittersdorf. Die erst siebenjährige Geigerin Lynn Feiertag, ebenfalls aus Maulburg, meisterte ihre Partie in einem Satz des Concertino in D-Dur, Op. 14, des Komponisten Ferdinand Küchler mit Bravour, obwohl sie erst knapp zwei Jahre Geigenunterricht hat. Das Publikum würdigte die Leistungen der Nachwuchstalente mit verdientem Beifall.