Schopfheim Kaleidoskop von Minidramen

Die Spielbühne ist umgezogen. Aber ganz gleich, an welchem Spielort sie auftritt - auch im Saal des katholischen Gemeindehauses herrscht die von diesem Ensemble her bekannte Hochspannung. So ist die Premiere des neuen Stücks sehr spritzig gelungen.

Schopfheim. „Die Wiedervereinigung der beiden Koreas“ - der Titel ist etwas irreführend. Denn es geht nicht um Politik, sondern um Beziehungen, Liebe und Trennung. An einer Stelle im Theaterstück des französischen Dramatikers Joel Pommerat wird das klar ausgedrückt: „Es war, als würden die Grenzen zwischen Nord- und Südkorea geöffnet.“ Symbolisch ist damit gemeint, dass das Zusammenleben der Menschen oft genauso kompliziert ist wie die politische Wiedervereinigung dieser beiden Länder.

Aus vielen szenischen Fragmenten entsteht ein Kaleidoskop von Minidramen, inspiriert von Schnitzlers „Reigen“ und den „Szenen einer Ehe“. Auf der Bühne passiert eine heikle Situation nach der anderen. Alltägliche Begebenheiten werden zu existenziellen Liebesdramen.

Regisseur Wolfgang Künzel lässt schonungslos, direkt, aber immer poetisch und mit viel Humor spielen. Die Schauspieler schlüpfen facettenreich in die einzelnen Figuren, dringen gut in die Psychologie dieser vielen kleinen Rollen hinein. Da gibt es hysterisch verliebte Frauen und verklemmte Männer.

Stellvertretend für das ganze Ensemble seien einige starke Einzelleistungen genannt: Auf dem Standesamt bringt die Schwester der Braut wegen eines Kusses einen Stein ins Rolle. In dieser Nummer mit dem größten Lacherfolg ist Susanne Kita die am Boden zerstörte Braut und das Ensemble bringt die groteske Hochzeitsszene sehr aufgelockert. Hans Kaufmann ist der düpierte Bräutigam wie auch der ins Verhör genommene Lehrer, gegen den Eltern mobben. Marianne Tittel und Gerhard Abt sind die Scheinfamilie, die vorgibt, Kinder zu haben und eine Babysitterin engagiert, wobei Tittel diese Frau fast ins Pathologische hineinspielt.

Gleich zwei Mal verkörpert Edith Ganter ein leichtes Mädchen, einmal zusammen mit Hermann Tittel als Pfarrer auf Abwegen. Judith Klesinski wartet nachts mit ihrem Nachbar auf ihren untreuen Ehemann und ist auch die Frau, die einem Gespenst aus ihrer Jugend (Andreas Vaith) begegnet. Und sie ist die Frau, die scheinbar grundlos ihren Mann verlässt: „Liebe allein reicht nicht“.

Magda Brase ist die Vergessliche in der Psychiatrie und auch die Frau, die ihren Mann nach 30 Jahren verlassen will, weil „es keine Liebe zwischen uns gibt“. Zu einem makabren Showdown an Beziehungsproblemen kommt es, als zwei Putzfrauen den erhängten geschiedenen Mann ihrer Kollegin entdecken.

Die Pointen werden voll ausgespielt. Das wirkt umso drastischer, weil die Ausstattung ästhetisch pur und minimalistisch ist: Bänke und ein Folienvorhang genügen, alles ist Grau in Grau, bis hin zu den Kostümen. Szenisch angereichert werden die absurden Kurzgeschichten durch choralartige Klagelieder („Bleib bei uns“).

Einen anderen Stil bringt ein jugendlicher Tonfall hinein, allein schon über die Sprache heutiger HipHopper: Der Rapper Luca Wuchner – ein neues Gesicht bei der Spielbühne – hat eine Performance mit seinem grandiosen, selbst geschriebenes Rap-Solo, in dem er sagt, was er fühlt, und wird bei der Premiere mehrfach mit Szenenapplaus unterbrochen. Auch Lola Kita kommt mit ihrem rhythmisierten Monolog („Ich bin ein Nerd“) aus der Poetry-Slam-Ecke sehr gut an.

Dramaturgisch sehr geschickt löst der Regisseur die Übergänge von einer Szene in die andere, ohne die Bühne dunkel zu machen, indem er manche Bilder ineinander übergehen lässt. So rundet sich die Episoden-Collage zu einem richtigen Ensemblestück in der Art eines Kammerschauspiels.