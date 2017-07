Schopfheim Kicker, Wasserträger und Stelzenläufer

Zum 50. Geburtstag lud die Jugendfeuerwehr der Abteilung Stadt die Jugendfeuerwehren des Landkreises zu einem interaktiven Fußballturnier ein.

Schopfheim . Da war einiges los, denn es tummelten sich gut 120 Jugendliche plus Betreuer und Fans auf dem Fußballplatz in Fahrnau.

Elf Jugendfeuerwehrmannschaften traten zum Turnier an und spielten in zwei Gruppen gegeneinander Fußball. Aber das war noch nicht alles. Die Teams absolvierten auch ebenso viele Geschicklichkeitsspiele, bei denen sie weitere Punkte sammeln konnten, die ebenfalls in die Wertung mit einflossen.

So musste sich zum Beispiel eine ganze Mannschaft gemeinsam auf drei überlange Skier stellen und versuchen, im Gleichtakt in einer bestimmten Zeit eine möglichst große Strecke zurück zu legen. Oder es galt, Wasser mit feuerwehrtechnischen Armaturen von einem Behälter in einen anderen umzufüllen, mit dem Handicap, dass die Behälter zehn Meter auseinander standen und die Armaturen Öffnungen hatten, aus denen das Wasser herausläuft. Auch Stelzenlaufen und andere Spiele zählten zum Parcours.

So ergab sich ein spannendes Turnier, das nicht automatisch die beste Fußballmannschaft gewinnen konnte. Turniersieger wurde, wer die meisten Punkte aus Fußball- und Geschicklichkeitsspielen gesammelt hatte. Die Chancen waren also für alle gut verteilt. Und die Jugendlichen hatten ihren Spaß am interaktiven Turnier und zeigten tolle Leistungen bei fairen Wettkämpfen und hochsommerlichen Temperaturen.

Die Auswertung ergab einen Doppelsieg für den Bereich Schopfheim. Turniersieger wurde die Jugendgruppe aus Gersbach mit 22 Punkten. Das zweitbeste Team stellte die Jugendgruppe aus Raitbach mit 20 Punkten. Auf dem dritten Platz landete die Jugendfeuerwehr aus Liel mit 16 Punkten. Alle Jugendwehrmannschaften erhielten Pokale und Urkunden, überreicht vom Schopfheimer Feuerwehrkommandanten Lutz Hofer und Abteilungskommandant Jochen Sutter. Ebenso gratulierte Kreisjugendfeuerwehrwart Markus Hasler den Teilnehmern und der Jugendgruppe der Feuerwehrabteilung Stadt zum 50-jährigen Bestehen.

Jugendgruppenleiter Frieder Andris bedankte sich bei den Jugendfeuerwehren für ihre Teilnahme und für die fairen Wettkämpfe sowie bei den Helfern für die Herrichtung der Wettkampfstätten und die Bewirtung.

Ein Geschenk bekam Bernhard Stephanny überreicht, der im Gründungsjahr 1967 der Jugendfeuerwehr angehörte und heute noch in der Feuerwehr aktiv ist.