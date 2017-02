Schopfheim . Auch im Markgräflerland leiden viele kirchliche Gebäude unter unzureichenden Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen – oft, weil die finanziellen Mittel fehlen. Die Kosten für die Gebäudeunterhaltung werden weiter steigen.

In diesem Zusammenhang hat die Evangelische Landeskirche in Baden entschieden, ein Projekt zur Erhebung und weiteren Nutzung der Liegenschaften durchzuführen. Damit soll der Gebäudebestand an die Anforderungen vor Ort angepasst werden, um auf Dauer die Mittel für die inhaltliche Arbeit der Pfarr- und Kirchengemeinden zu sichern.

Vor diesem Hintergrund hat die Regionalsynode Schopfheim unlängst Kriterien für die Zukunft der kirchlichen Häuser ent­wickelt. Gemeindeberater Ulrich Hoffmann unterstützte dies durch seine Moderation.

Die Kriterien fließen in eine Klausurtagung des Bezirkskirchenrates am kommenden Wochenende ein. Dort wird auch eine Studie über den Gebäudebestand und die Auslastung der Räume in den Gemeinden vorgestellt. Die Ergebnisse der Erhebung erhalten die Gemeinden im Februar zur weiteren Bearbeitung.

Die Regionalsynoden Weil-Rebland-Kandertal und Schopfheim haben zudem Vorschläge für die Wahl der Dekanin-Stellvertreterinnen für die nächste Bezirkssynode vorbereitet.

Dekanin Bärbel Schäfer beschrieb die Herausforderung: „Es gilt nicht nur die Region, sondern den ganzen Bezirk im Blick zu haben.“