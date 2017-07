Schopfheim Klassische Musik in modernem Jazz-Gewand

Schopfheim-Fahrnau . Das Helmut-Lörscher-Trio stellt sich am Samstag, 15. Juli, um 19 Uhr erneut bei „Klassik im Krafft-Areal“ vor.

Das Jazz-Ensemble um den Pianisten Helmut Lörscher mit Bernd Heitzler und Harald Rüschenbaum arbeitet seit 2001 zusammen in der Absicht, kammermusikalischen Jazz in lebendig dichtem Zusammenspiel zu verwirklichen, überwiegend anhand eigener Kompositionen, in denen auch Elemente der klassischen Musik reflektiert werden.

Pianist Lörscher lässt dabei Erfahrungen einfließen, die er erstmals im Bachjahr 2000 machte: Da begleitete er die Kabarettisten Matthias Deutschmann und Georg Schramm auf Tournee im Trio mit Dieter Ilg und Matthias Daneck.

Die Idee der Bearbeitung Bachscher Themen in der Sprache des zeitgenössischen Jazz, ergänzt durch Originalkompositionen und Arrangements bekannter Standards, kulminierte in dem 2006 veröffentlichen Album "badinerie – reflections in jazz". Kurz nach Erscheinen wurde die CD im Online Music Magazin zum besten Jazz- Album des Monats Dezember gekürt.

Bis heute hat sich das Programm mit neuen Kompositionen zu einer umfassenden Reflexion barocker Kontrapunktik in der Sprache des modernen Jazz weiterentwickelt.

Mit Bernd Heitzler und Harald Rüschenbaum hat Helmut Lörscher zwei international renommierte Jazzmusiker an seiner Seite. Bassist Bernd Heitzler ist Gründungsmitglied des Cécile Verny Quartets. Mit dem Quartett erhielt er mehrfach Auszeichnungen und Preise, unter anderem den Preis der deutschen Schallplattenkritik.

Harald Rüschenbaum, Leiter des Landesjugend-Jazzorchesters Bayern, ist mit zahlreichen Jazzmusikern weltweit unterwegs. 2003 wurde er für seine Jazzaktivitäten mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.

Weitere Informationen: www.klassik-im-krafft-areal.de