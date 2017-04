Schopfheim Klavier, nur Klavier

Schopfheim-Fahrnau. Martin Tingvall, Pianist aus Schweden, gastiert bei „Akustik in Agathen“. Als der Musiker vall 2012 sein erstes Solo-Album „en ny dag“ veröffentlichte, präsentierte er eine besondere Facette, nämlich die ruhige Seite seines künstlerischen Schaffens.

Die Poesie, mit der Martin Tingvall seine Hörer berührt, trifft den Nerv eines Publikums, das Informationsüberflutung und sich überbietende Superlative für einen Augenblick auszusperren versucht. Martin Tingvall sagt , er gehe in seinen Solo-Projekten auf die Suche nach der Distanz. Distanz zur Schnelllebigkeit der heutigen Zeit, aber zum Beispiel auch zur Entfernung, die entsteht, wenn man sich kaum mehr persönlich trifft, weil die meisten zwischenmenschlichen Kontakte über digitale Medien laufen.

Mit seinem zweiten Album „Distance“ will er einen Kontrapunkt setzen gegen die Entfernungen, die Entwicklungen der heutigen Zeit mit sich bringen. Der mehrfache Echo-Preisträger wartet mit einer weiteren unvergleichlichen Reise in der intimen, akustischen Atmosphäre in St. Agathe auf. Die länder- und grenzüberschreitende Konzertreihe „Akustik in Agathe“ widmet das Konzert mit dem in Südschweden geborenen und in Hamburg lebenden Martin Tingvall den Feiern zu den Städtpartnerschaften der Stadt Schopfheim im Sommer.