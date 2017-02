19:17 45 Mafia-Verdächtige in Italien verhaftet

Rom - Italiens Polizei ist ein Schlag gegen einen mächtigen Mafia-Clan gelungen. 45 mutmaßliche Mitglieder des berüchtigten Casalesi-Clans wurden am Dienstag bei Razzien in der süditalienischen Region Kampanien festgenommen - darunter ein Sohn des Begründers und Bosses, Francesco Schiavone. Gegen die Männer und Frauen ermittelt die Polizei wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung, Drogenhandels und Erpressung. Den Ermittlern zufolge lagen zudem Beweise für falsche Geschäfte mit Online-Glücksspiel vor.

London - Das britische Parlament soll über ein Abkommen mit der EU abstimmen dürfen, bevor es dem EU-Parlament vorgelegt wird. Das sagte Brexit-Staatssekretär David Jones im Parlament in London. Oppositionsabgeordnete erhoffen sich von dem Zugeständnis, Einfluss auf die Brexit-Strategie der Regierung nehmen zu können. Die kündigte jedoch an, dass es im Falle einer Ablehnung durch das britische Parlament keine Nachverhandlungen mit der EU geben werde. Die Verhandlungen sind auf zwei Jahre beschränkt.

Moskau - Der russische Präsident Wladimir Putin hat grünes Licht für die strategisch wichtige Gaspipeline Turkish Stream gegeben. Der Kremlchef unterzeichnete in Moskau ein entsprechendes Gesetz. Mit der Leitung will Russland künftig Gas durch das Schwarze Meer in die Türkei und von dort weiter nach Südosteuropa liefern. Damit will sich Russland auch unabhängiger machen von Gastransit durch die Ukraine. Die beiden Länder liegen seit der Annexion der Halbinsel Krim durch Russland 2014 im Streit.