„Große Bedenken und „sehr viele Fragen“ treiben Heiko Weide um. Dem zweiten Vorsitzenden der Unabhängigen lassen die Pläne für die Anschlussunterkunft für Flüchtlinge am Dammweg keine Ruhe. Von Werner Müller Schopfheim. Er listet zahlreiche Punkte auf, in denen der Bauantrag seiner Meinung nach die gesetzlichen Vorschriften für solche Unterkünfte nicht einhält. „Ich bin für den Bau von Anschlussunterbringung, jedoch müssen diese den gesetzlichen Bestimmungen entsprechen“, so Weide, der beruflich in der Wohnungswirtschaft tätig ist. Immerhin gehe es bei solchen Gebäuden um „die Unterbringung von Menschen, die auf der Flucht waren und teilweise Schreckliches durchgemacht haben“, schreibt er. Bekanntlich soll im Dammweg ein zweigeschossiges Gebäude in Holzbauweise entstehen, dass Platz für etwa 70 Personen bietet. Der BUT-Ausschuss hat die Pläne im Juli gutgeheißen (wir berichteten). Dass der Neubau das derzeit noch gültige Baufenster mehrfach überschreitet, stört Heiko Weide noch am wenigstens. Viel stärker stößt ihm auf, dass das geplante Gebäude nach seinem Dafürhalten „in vielen Bereichen nicht die Vorgaben des Flüchtlingsunterbringungsgesetzes Baden-Württemberg erfüllt“. So fehle beispielsweise der Spielplatz für Kinder, der Außenbereich weise zudem kaum Freiflächen auf, in denen sich die Bewohner aufhalten können. Der Neubau rücke obendrein so dicht an die anliegenden Häuser und Grundstücke, dass „Konflikte mit der Nachbarschaft“ zu befürchten seien. Weiter bemängelt Weide, dass die Größen der Einzelzimmer (weniger als fünf Quadratmeter) nicht den gültigen Richtlinien entsprechen, die pro Bewohner sieben Quadratmeter verlangen. Die Stadt selbst habe bei der Ausschreibung des Projektes einen Raumbedarf von zehn Quadratmeter pro Person (7,3 als m Wohnraum, 2,7 als Gemeinschaftsfläche) angegeben. Umso mehr erstaune ihn die „massive Abweichung“ in den jetzt vorliegenden Plänen. Ein weiterer Kritikpunkt gilt dem Brandschutz, der laut Weide in den Plänen nicht vorhanden beziehungsweise nicht erkennbar sei. Als Fluchtwege sollen die Flure dienen, doch die Türen dort gingen allesamt nach innen auf, so Weide. Laut Brandschutzvorschriften müssten sie indessen nach außen aufgehen sowie mit Panikschlössern und Rauchschutz versehen sein. Bürgermeister Christof Nitz wollte sich auf Nachfrage mit diesen Vorhaltungen von Heiko Weide im Detail nicht auseinandersetzen. „Aufgrund der Notsituation gibt es baurechtliche Ausnahmeregelungen, die fast alles außer Kraft setzen, was sonst gilt“, erklärte er. Dies betreffe auch die Anschlussunterbringung der Flüchtlinge. Aufgabe der Stadt bei Bauanträgen sei lediglich, das planungsrechtliche Einvernehmen herzustellen. Die baurechtliche Prüfung der Anträge obliege hingegen der Baurechtsbehörde im Landratsamt. Diese nehme die Pläne hinsichtlich der gesetzlichen Vorschriften unter die Lupe und verlange Nachbesserungen, falls erforderlich. Gleichwohl sei die Stadt interessiert, einen „ordentlichen Bebauungsplan“ aufzustellen, so der Bürgermeister. Darüber habe der Gemeinderat in seiner kommenden Sitzung zu befinden.