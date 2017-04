Schopfheim Konzertfeuerwerk gezündet

Das nennt man einen gelungenen Start ins Blasmusikjahr 2017: Die Stadtmusik hatte am Samstag zum Frühlingskonzert in die Stadthalle eingeladen. Und da geteilte Freude am Ende doppelte Freude ist, nahm Peter Bühlers Team mit dem Musikverein Egringen einen weiteren Hochkaräter mit ins Boot.

Schopfheim. Das zahlte sich aus. Obwohl die Lücken an den Tischen im Saal so manchen nachdenklich stimmten, gab es für die, die gekommen waren, nach zwei bemerkenswerten Konzert-Teilen unter der Leitung von Joachim Wendland und Miguel Etchegoncleay kaum noch ein Halten: Mit rhythmischem Beifall belohnten die begeisterten Zuhörer toll gespielte Stücke aus den Federn mehr oder weniger bekannter Komponisten und Arrangeure aus der Welt der Blasmusik. „Vorglühen“ konnten die Gäste schon bei ihrem Eintreffen bei einschmeichelnder Musik vom swingenden und singenden Quartett Martin Schütz (Piano), Wolfgang Lehmann (Bass), Werner Ühlin (Schlagzeug) und „Tomoko“ (Gesang) .

Teil eins des Konzertfeuerwerks zündeten die Schopfheimer mit dem „Concert Prelude“ von Philipp Sparke und gaben damit ihre Richtung und die Marschroute ihres Dirigenten vor, die auch Donald Trump hätte gefallen können: „Amerika first!“ Das galt für die 3500 Kilometer lange Wanderstrecke in Nordamerika, die Wendlands Musiker und Philipp Grether als Trompetensolist mit der „Appalachian Overture“ von James Barnes in sieben Minuten bewältigten und auch beim Blues-Klassiker „The Chicken“ von Alfred James Ellis und Jaco Pastorius, in dem sich unter anderem Solist Erwin Lenz hervorragend profilieren konnte.

Auf eine beswingte Reise durchs „Dixieland“ wurde das Publikum vom Quintett Thomas Schulz, Björn Hagist, Jörg Wendland, Philipp Grether und Stefan Bartsch mitgenommen. „That’s A Plenty“ von Henry S. Creamer und Bert Williams ist zwar etwas in die Jahre gekommen, erhielt aber seine „Jugend“ in Luther Hendersons Arrangement ein gutes stückweit zurück und kam deshalb ebenso gut an wie das „Glenn-Miller in Concert“-Medley, das nicht nur viel Bewegung ins Orchester, sondern auch in die Tischreihen brachte, ehe der „Wettstein-Marsch“ des Schweizers Hermann Suter im Gleichschritt hinter Trommler Werner Ühlin her zur lautstark geforderten Zugabe und dann in die Pause führte.

Es schien, als tue der Stadtmusik die gelockerte Leine unter Joachim Wendland gut. Moderator Steffen Artmann traf mit seinen Erklärungen auch verbal immer den richtigen, mit viel Humor gewürzten Ton.

Verdient gehabt hätten ein volles Haus auch Miguel Etchegoncleays Schützlinge aus dem Markgräflerland, von denen sich die Schopfheimer beim Lindenfest 2016 schon einmal begeistern ließen. Sie beindruckten an diesem Abend die Zuhörer mit „Kaiserin Sissi“ (Timo Dellweg), der „Procession of the Sardar“, einem Georgischen Volkslied in vier Sätzen von Ippolitov Ivanov oder mit den „Pictures of the Long Valley“ des Schweizers Christoph Walter. Endgültig eroberten sie die Herzen der Gäste unterm Kupferdach mit dem „Persian Dance Nr. 1“ von Amir Molookpour sowie Paul Linkes Gassenhauer „Berliner Luft“, so dass eine um die andere Zugabe nötig wurde.