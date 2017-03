Schopfheim Kopfstoß: Mann rastet im Café völlig aus

00:27 Erste Hochrechnung: Rutte-Partei stärkste Kraft - Wilders nur Dritter

Den Haag - In den Niederlanden ist die rechtsliberale Partei von Ministerpräsident Mark Rutte nach einer ersten Hochrechnung als stärkste Kraft aus der Parlamentswahl hervorgegangen. Der Rechtspopulist Geert Wilders blieb demnach als Dritter weit hinter den Erwartungen zurück, hieß es am frühen Morgen im niederländischen Fernsehen.

00:24 Türkei droht mit Aufkündigung des Flüchtlingsabkommens

Istanbul - Ein Jahr nach Abschluss des Flüchtlingspakts mit der EU hat die Türkei mit dessen Aufkündigung gedroht. Das Abkommen werde neu bewertet, sagte der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu in einem Interview mit dem Sender 24 TV. Wenn Bedingungen wie die Visa-Freiheit für türkische Staatsbürger in der EU nicht erfüllt würden, dann könne das Abkommen aufgekündigt werden. Das Flüchtlingsabkommen sieht vor, dass die Türkei illegal nach Europa eingereiste Migranten nach deren Asylverfahren von den griechischen Inseln zurücknimmt.

00:17 Gericht auf Hawaii stoppt Trumps Einreiseverbot

Honolulu - US-Präsident Donald Trump hat mit seinem überarbeiteten Einreiseverbot für Flüchtlinge und Menschen aus sechs vorwiegend islamischen Ländern erneut eine Schlappe erlitten. Ein Bundesgericht im US-Bundesstaat Hawaii stoppte das am 6. März unterzeichnete Dekret Trumps vorerst. Es hätte um Mitternacht US-Ostküstenzeit in Kraft treten sollen. Der erste Anlauf war bereits von einem Gericht in Seattle im Bundesstaat Washington gestoppt worden. Im zweiten Versuch hatte die Regierung Zugeständnisse gemacht.

00:15 Wahlsieger Rutte: "Das war ein Fest für die Demokratie"

Den Haag - Der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte hat das Abschneiden seiner rechtsliberalen Partei bei der Parlamentswahl als "großartig" bezeichnet. In Anspielung auf das Abschneiden des Rechtspopulisten Geert Wilders sagte Rutte in Den Haag: "Das war heute ein Fest für die Demokratie." Ruttes Volkspartei für Freiheit und Demokratie hat nach derzeitigen Prognosen zwar 10 ihrer 41 Sitze im Parlament verloren, ist aber dennoch die mit Abstand größte Partei. Wilders hatte sich mit seinem islamfeindlichen und gegen die EU gerichteten Wahlkampf viel mehr ausgerechnet.

00:12 US-Geheimdienstausschuss: Keine Beweise für Abhörangriff auf Trump

Washington - Der Geheimdienstausschuss des US-Kongresses hat keinerlei Belege für Donald Trumps Abhörvorwürfe an die Adresse seines Vorgängers Barack Obama. Der US-Präsident hatte in wütenden Tweets erklärt, Obama habe ihn 2016 im Wahlkampf im Trump-Tower abhören lassen. Der republikanische Vorsitzende des Ausschusses, Devin Nunes, sagte: "Ich glaube nicht, dass es ein aktuelles Anzapfen des Trump Towers gab." Trump ließ nicht locker. Dem Sender Fox News sagte er: " Sie werden in den nächsten Wochen einige sehr interessante Dinge sehen, die an die Oberfläche kommen."