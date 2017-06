Schopfheim Krankenhaus weiter medizinisch nutzen

Schopfheim . Die ärztliche Versorgung im Mittleren Wiesental beschäftigte den FD-Ortsverband Mittleres Wiesental bei seiner jüngsten Zusammenkunft.

In letzter Zeit hätten sich leider Meldungen über Schließung von Arztpraxen in Schopfheim und Umgebung gehäuft, heißt es in einer Presseitteilung der Partei.

Dieser Sacherhalt lasse darauf schließen, dass die Zukunft der ärztlichen Versorgung auf den bisherigen Niveau sowohl im Allgemeinarzt- als auch im Facharztbereich gefährdet sei. „Die Bevölkerung ist mit Recht beunruhigt“, so die FDP. Zumal auch Ärzte, die jetzt noch praktizieren, altershalber ihre Praxen schließen werden, sofern sie keinen Praxisnachfolger finden.

In Anbetracht dessen schlagen die Liberalen laut Pressemitteilung eine weitere Nutzung des Krankenhausgebäudes in Schopfheim als ärztliches Ambulatorium vor. Dies sei ein mögliche und sicherlich auch praktikable Lösung.

Da die Würfel für den Standort des neuen Zentralkrankenhauses zugunsten von Lörrach gefallen seien, sollte nach Meinung der FDP das Krankenhausgebäude in Schopfheim auch weiter der Gesundheitsversorgung der Bevölkerung zur Verfügung stehen. Deshalb sei es notwendig, ein Nutzungskonzept für das Gebäude zu erarbeiten, das nicht erst für die Zeit nach Beendigung des Krankenhausbetriebs durch den Kreis beginnt, sondern bereits früher ansetzt. Möglicherweise könne im Hinblick auf die bestehenbleibende Widmung für die Gesundheitsversorgung in naher Zukunft nämlich noch vor der vollständigen Aufgabe des Krankenhausbetriebes eine ergänzende Nutzung erfolgen, vielleicht nach notwendigen Umbauarbeiten oder Sanierungen. Ein zentrales Ambulatorium könnte für alle Beteiligten, nämlich die Bevölkerung, die Stadt Schopfheim und die Ärzteschaft interessante neue Aspekte eröffnen, so die FDP.

Die Würfel für den Standort des neuen Krankenhauses in Lörrach seien gefallen. Dennoch bestehe kein Anlass Trübsal zu blasen, sondern die neue Situation zu akzeptieren und zu gestalten.