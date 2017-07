Schopfheim Kühle Köpfe im heißen Sand

Beachvolleyball auf höchstem Niveau: Die Fans dieser Sportart kamen am Wochenende voll auf ihre Kosten, als die Spitzenteams aus Süddeutschland auf 150 Tonnen Sand vor dem Rathaus und auf den beiden Plätzen im Langenauer Löwenzahnstadion aufschlugen und schmetterten, was das Zeug hielt.

Von Hans-Jürgen Hege

Schopfheim . Für die zwölf Damen- und 16 Herrenteams ging es dabei um LBS-Cup-Zähler und um nationale Ranglistenpunkte. Und natürlich um das Vergnügen, im Zentrum der Markgrafenstadt vor prächtiger Häuser- und Zuschauerkulisse auf heißem Sand kühlen Kopf zu bewahren.

Vor allem am Samstag war das gar nicht so einfach. Bei Temperaturen um 35 Grad floss der Schweiß nicht nur beim Publikum in Strömen. Um so bewundernswerter deshalb die Ausdauer der Top-Teams, von denen einige den kühlenden Ostsee-Wind am Timmendorfer Strand vermissen mussten.

Trotzdem hielten sie das Publikum, das von der LBS mit weißen Sommerhüten ausgestattet und vom Moderator der Cup-Serie bei Laune gehalten wurde, mit sehenswerten Ballwechseln bei Laune. Alle zusammen genossen bei der berühmten Beach-Party den Sound von „Sameday Records“ in einer lauen Sommernacht. Für kulinarische Freuden sorgte das Team vom Restaurant Glöggler, die Mütchen der Partygänger kühlten Tessys eisige Drinks, und die Damen des Hauptsponsors Sparkasse sorgten mit ihrem S-Pressomobil dafür, dass niemand vorzeitig schlapp machte.

Spannung herrschte am Sonntag dann vor allem bei den Herren, die um den Turniersieg durch den Sand baggerten und sich wahrlich nichts schenkten.

Parallel dazu fieberten die Schaulustigen auf dem Centercourt einem der Höhepunkte der 13. Cup-Veranstaltung in der Markgrafenstadt entgegen – dem Promispiel, bei dem sich entscheiden würde, ob die Dauersieger (Bürgermeister Christof Nitz und Sparkassenchef Georg Ückert) wieder die Nase vorne haben würden.

Viele Gegner scheiterten schon, wie vor zwei Jahren beispielsweise Badminton-Ikone Nicole Grether mit Ulrich Lusche. Dieses Jahr wagten sich Jürgen Hlawatschek und Walter Würger, die zwei Ü 50-Bezirksligaaufsteiger des TC Langenau, ans Netz – und mussten schnell einsehen, dass sie ihre Hoffnungen auf Sand gebaut hatten. Denn Nitz und Ückert nahmen auch diese Hürde mit Bravour und siegten klar.

Ob sie ihren Triumph nächstes Jahr wiederholen können, steht in den Sternen, da sich die LBS als Hauptsponsor aus dem Beachvolleyball-Zirkus verabschiedet.