Schopfheim . Der deutsche Komiker und Schauspieler Kurt Krömer kommt in die Markgrafenstadt. Er tritt am Sonntag, 5. März, um 20 Uhr in der Stadthalle auf. Mit im Gepäck hat er sein Programm „Heute stimmt alles“.

Kurt Krömer ist mit seinem aktuellen Programm bereits seit 2015 auf Tournee durch Deutschland und Österreich. Ausverkaufte Säle führten schon nach kurzer Zeit zu einer Tourneeverlängerung für 2016 – mit erneut ausverkauften Häusern. Die Nachfrage ebbte nicht ab, weshalb die Verlängerung nun in die zweite Runde geht. Auch 2017 begeistert Kurt Krömer mit „Heute stimmt alles“ seine Fans in über 30 Städten – und Schopfheim ist dabei.