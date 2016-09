Schopfheim. In der Sparkasse wird eine neue Ausstellung mit Werken von Marek Stanislaw Puk eröffnet. Puk arbeitet seit mehr als 30 Jahren als Kunstmaler und Dozent im südbadischen Raum.

Nach seiner Ausbildung an der Pädagogischen Hochschule in Lörrach und Studienjahren an der Universität Freiburg hat sich der Autodidakt durch viele Ausstellungen und seine Lehrtätigkeit an der VHS einen Namen gemacht. Seit 2012 arbeitet der Künstler in seinem Atelier in Schopfheim, das für Besuche offen steht.

Das breit gefächerte Œuvre des Malers kann diese Ausstellung nur ausschnitthaft repräsentieren. Aus dem weiten Spektrum seines Schaffens zeigt Puk hier überwiegend Landschaftsbilder und botanische Themen.

Vernissage ist am Montag, 26. September, um 19.30 Uhr in der Kundenhalle in Schopfheim. Die Ausstellung ist bis 8. Oktober in der Spakasse in Schopfheim zu sehen, danach vom 12. bis 23. Oktober in der Filiale in Zell.