Schopfheim Laster streift Baggerschaufel

Schopfheim-Langenau. Ein Laster und ein Bagger kamen sich am Montag in die Quere. Gegen 11.15 Uhr war ein Brummifahrer auf der Verbindungsstraße in Richtung Mülldeponie. Kurz nach der Brücke über die Kleine Wiese kollidierte er laut Polizeibericht mit der Schaufel eines neben der Fahrbahn stehenden Baggers. Dabei wurde am Lastwagen der rechte Tank aufgerissen, worauf etwa 200 Liter Diesel ausflossen. Da die Straßenmeisterei sowie Arbeiter der Mülldeponie den abfließenden Kraftstoff sofort auffangen und abbinden konnten, gelangte kein Dieselöl in das Erdreich beziehungsweise in die Kleine Wiese. Die genaue Unfallursache ist noch unklar, da die Unfallbeteiligten widersprüchliche Angaben machen.