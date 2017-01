Schopfheim. „Die Leute können es kaum erwarten“, sagt Walter Völz, der nun schon zum siebten Mal zusammen mit seiner Frau Birgit zur Reisemesse in der Schopfheimer Stadthalle einlädt. Besucher können dort die Partner von Völz-Reisen aus ganz Europa kennenlernen.

Die Besucher erwarten liebevoll dekorierte Stände, Leckereien von Nah und Fern sowie umfangreiche Infos rund ums Reisejahr 2017. Von Deutschland über die Schweiz, Österreich, Holland, Italien und Südtirol bis nach Andalusien und ins Baltikum führt das abwechslungsreiche Programm des Familienunternehmens. „Wir sind stolz und glücklich, dass wir auch in diesem Jahr wieder eine Messe auf die Beine stellen. Zu verdanken haben wir das den Reiselustigen unserer schönen Region, die uns seit Jahren die Treue halten und unsere Reisemesse in den letzten Jahren unvergesslich gemacht haben“, sagt Walter Völz. Er und seine Frau Birgit gründeten das Familienunternehmen vor 22 Jahren und erfüllen bis heute in ihrem neugebauten Bürogebäude im Lusring 8a Urlaubsträume.

Bei der Reisemesse mit von der Partie ist wieder das Reisebüro Grether aus der Scheffelstraße, das ebenfalls zahlreiche Ferienziele vorstellen wird. In diesem Jahr winkt zudem eine Überraschung: Mit dem symbolischen Eintrittspreis von einem Euro bekommt jeder Besucher ein Eintrittsbändchen mit einer Nummer. Jeder zehnte Besucher erhält ein Präsent, von Tassen über Schirme bis hin zu einem Völz-Reisekoffer.

Weitere Informationen: Reisemesse am Sonntag, 22. Januar, von 10 bis 17 Uhr in der Stadthalle.