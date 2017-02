Von Jürgen Scharf

Tina nascht gern und hat immer Schokolädli dabei. „Tiiina, meinsch nit, wir sind noch nit dick genug?“, fragt Adelheid ihre beste Freundin. Es sind die Zwei vom „Raspel-Duo“, Martina Rauscher und Erika Spettl, die sich nach den Anfangsbuchstaben ihrer Nachnamen nennen.

Schopfheim. In der Schopfheimer Kleinkunstreihe gastierte das Duo, das sich schon lange in der Amateur-Theaterszene bewegt und in der Rheinfelder VHS-Theatergruppe „Querfeldrhein“ viele Rollen gespielt hat, mit einem Sketchprogramm in der gut gefüllten Agathe-Kirche.

„Mittelmeer und mehr“ war es überschrieben, aber das war wohl die falsche Ankündigung. Eigentlich hätte es „Leichte Kost und mehr“ heißen müssen, denn das meiste war aus dem gleichnamigen ersten gemeinsamen, abendfüllenden Programm von 2011. Damit bringen sie noch immer die Leute zum Lachen.

Rauscher und Spettl stehen in der guten alten Sketch-Tradition von Karl Valentin/Liesl Karlstadt über Loriot/Evelyn Hammann bis zu Harald Juhnke/Grit Boettcher. Gerade an Loriot muss man denken bei dem witzigen Sketch im Café („Ein Kännchen Kaffee, keine Tasse“). Da werden die Worte wörtlich genommen und die Sprache auf Verwechslungsmöglichkeiten abgeklopft.

Die kleinen Szenen, die sie spielen, zwischen fünf und 15 Minuten lang, gehen über Alltag, Männer, Heiratsanzeigen, führen ins Theater, in den Kosmetiksalon (Lachen über Mangomaske im Gesicht) und in den Zug nach Weimar, was Gelegenheit für einen kleinen Ausflug und ein Wissensbrevier über Schiller ermöglicht.

Texte, Handlungen, Szenen, Rollen, alles machen die beiden Theaterakteurinnen selber. Auch das Bühnenbild, die Kostüme, die Requisiten. Das steht ein großer Garderobenständer mit Kleidern für schnellen Rollenwechsel, was wandlungsfähige Darstellerinnen erfordert. Die Umkleide auf offener Szene mit Striptease-Touch ging manchmal etwas zu langsam.

Die Damen reden über Ehe, Älterwerden, Figurprobleme, jede hat auch mal ein Solo. Man sieht, es sind theaterbegeisterte Freundinnen, die ihre Texte überarbeiten oder selber verfassen und die Szenen in Eigenregie inszenieren.

Angefangen von Tinas Gymnastikübung bis Adelheids Klage über ihre eingeschlafene Ehe mit dem Langweiler Friedrich.

Sie kokettieren mit dem Body Mass Index, schwarzer Reizwäsche, die müde Männer munter machen soll (was bei Friedrich aber vergebliche Liebesmühe ist).

Als Putzfrauen hat es das quirlige Duo mit Fremdworten, ständig bringen sie Wortverdrehungen vom Genickologen und Ohrologen bis hin zur Ar(s)chäologie. Manchmal ist auch Slapstick dabei bei diesem schrägen Duo, dem man bei dieser Art alemannischer Comedy den Spaß am Rollenspiel anmerkt.

Vielleicht ist die eine oder andere Pointe etwas holprig, die Zugabe gar zu wortlos (dafür mit beredter Gestik beim Schminken). Aber der Titel des Programms passt, es ist alles leichte Kost.