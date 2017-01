Schopfheim-Langenau (hjh). Die 35 aktiven und 60 passiven Mitglieder des Schäferhundevereins können zufrieden sein. Die sportlichen Leistungen ihrer vierbeinigen Freunde sind überwiegend perfekt, der idyllisch gelegene Platz an der Kleinen Wiese zwischen Maulburg, Schopfheim und Langenau ist in einem tadellosen Zustand.

Und auch in Sachen Geselligkeit können die Hundezüchter punkten. Für regelmäßige Treffen steht ein schmuckes Vereinsheim zur Verfügung, das die Familie ihres Vorsitzenden Hanspeter Schulte jahrein, jahraus am Mittwoch ab 18 Uhr, an Samstagen ab 15 Uhr und an Sonntagen ab 9 Uhr für sie offenhält. Zusammengehalten wird die Ortsgruppe des Vereins deutscher Schäferhunde seit sechs Jahren von Hans­peter Schulte. Seit 25 Jahren ist er im Verein, die Ämter, die im Vorstand zu besetzen sind, hat er „alle durchgemacht.“

Am Freitag zog der Vorsitzende nach „einem ruhigen und damit friedlichen Vereinsjahr“ ein überaus positives Fazit, das auch Günter Schaffrinna beeindruckte, der bei der Hauptversammlung Ortsvorsteherin Elke Würger vertrat und das große Engagement des Vereins lobte, der sich nahtlos ins Vereinsleben des Dorfes integriert.

Die Hunde hatten 2016 mehrere Prüfungen zu bestehen. Sie enttäuschten ihre „Partner“ am anderen Ende der Leine nicht. Auch nicht bei der Herbstprüfung auf eigenem Platz, an der fast nur eigene Mitglieder teilnahmen, was einen guten Überblick über den internen Leistungsstand ermöglichte, mit dem auch der Übungswart in Person des ersten Vorsitzenden Schulte „sehr zufrieden“ war. Und er hofft, dass es auch in diesem Jahr wieder gelingt, eine eigene Prüfung zu veranstalten.

Die Prüfung nämlich beschert dem Verein zusammen mit dem traditionellen Fischessen an Karfreitag – das nächste steht am 14. April auf dem Programm – einen Großteil der Einnahmen, die zum Betrieb und zur Instandhaltung des Vereinsheimes und des Platzes benötigt werden. Dass das bisher gut gelang, war dem Bericht des Kassierers Rudolf Holzapfel unschwer zu entnehmen.