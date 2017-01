Schopfheim . „Von Kapstadt zum Kilimandscharo“: So lautet der Titel einer 3D-Diaschau von Stephan Schulz, die im Rahmen der Vortragsreihe „Vision Erde“ am Montag, 16. Januar, um 20 Uhr in der Stadthalle zu sehen ist.

Die imposante Traumreise durchs südliche Afrika beginnt in Kapstadt und endet auf dem Gipfel des Kilimandscharo. Dazwischen liegen bekannte Traumziele wie die roten Dünen der Namibwüste oder die gigantische Gnu-Migration der Serengeti. Aber auch Geheimtipps wie die südafrikanische Wild Coast mit ihrem Sardine Run - dem spektakulärsten Tierereignis des Kontinents.

An den großartigsten Naturschauplätzen begegnete Stephan Schulz nicht nur den „Big Five“, sondern auch Menschen, die dort hinter den Kulissen agieren - als Löwenforscher, Haiflüsterer oder Betreiber einer Tierauffangstation. Oder den Naturvölkern, die versuchen, ihren Lebensraum mit der Wildnis zu teilen. Eingehende Reportagen vermitteln tiefere Einblicke in die Konflikte und Probleme, die sich dahinter abspielen.

Weitere Informationen: Tickets gibt es im Vorverkauf beim Pipe Corner sowie an der Abendkasse. www.visionerde.com