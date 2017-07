Schopfheim Lothar Müller bleibt Chef der Sparkasse

Nachrichten-Ticker

00:08 Brücke in Schweden zusammengekracht: 16 Verletzte

Ludvika - Beim Zusammensturz einer zurzeit in Renovierung befindlichen Brücke in Schweden sind 16 Menschen verletzt worden. Dabei handelte es sich vor allem um Arbeiter auf dem Brückengerüst in der mittelschwedischen Stadt Ludvika, etwa 200 Kilometer nordwestlich von Stockholm. Fünf von ihnen seien bei dem Unglück schwer verletzt worden, teilte die Polizei mit. In Lebensgefahr schwebe aber niemand. Die Brücke verläuft über Eisenbahngleise. Der Bahnverkehr wurde vorübergehend eingestellt. Die Arbeiten an der Brücke haben Anfang des Jahres begonnen und sollten im Herbst fertig sein.

23:41 Bundesmarine rettet 919 Migranten aus Seenot im Mittelmeer

Berlin - Das Versorgungsschiff "Rhein" der Bundesmarine hat nach Angaben des Verteidigungsministeriums im Mittelmeer an einem Tag 919 Migranten aus Seenot gerettet. Das Schiff sei im Rahmen des EU-Rettungseinsatzes Sophia schon am Dienstag in das Seegebiet etwa 50 Kilometer vor der Küste Libyens beordert worden. Dort seien die Menschen bis zum Abend von sieben Schlauchbooten und zwei Rettungsinseln übernommen worden, teilte das Ministerium mit. Zudem seien Gerettete von Booten zweier Nichtregierungsorganisationen übernommen worden.

23:00 Moderate Gewinne an US-Börsen

New York - Die Anleger an der Wall Street haben ihren Optimismus beibehalten. Der Dow Jones Industrial rückte um 0,10 Prozent auf 21 553 Punkte vor. Der Kurs des Euro pendelte um 1,14 US-Dollar und notierte zuletzt bei 1,1401 Dollar.

22:54 Trump und Macron zwischen Verständigung und Uneinigkeit

Paris - Der französische Staatschef Emmanuel Macron und US-Präsident Donald Trump haben sich in Paris um eine Annäherung bemüht. Bei dem Besuch des Amerikaners anlässlich des Nationalfeiertags verständigten sich die beiden auf ein Vorgehen im Anti-Terror-Kampf und beim Syrien-Konflikt. Auch bei umstrittenen Themen wie dem Freihandel suchten sie nach gemeinsamen Positionen. Beim Klimaschutz blieb es beim Dissens. Macron kündigte eine gemeinsame diplomatische Initiative im Syrien-Konflikt an.

22:45 IS bekennt sich zu vereitelten Anschlägen in Paris und Brüssel

Berlin - Der Islamischer Staat hat sich zu den jüngst erfolglosen Anschläge in Paris und Brüssel bekannt. In dem Propaganda-Magazin "Rumiyah" beanspruche der IS die beiden Taten für sich, schrieb die US-Plattform Site. Die Terrormiliz habe neue Drohungen ausgesprochen. Am 19. Juni hatte ein 31-jähriger Mann auf dem Champs Elyesees ein mit Gasflaschen und Waffen beladenes Auto in einen Polizeiwagen gesteuert. Nur der Täter starb. Tags darauf wurde in Brüssel ein 36 Jahre alter Mann im Zentralbahnhof erschossen. Er hatte versucht einen Koffer mit Gasflaschen und Nägel in die Luft zu jagen.