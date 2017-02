Die prekäre Lage auf dem Wohnungsmarkt prangerte Streetworker Ahmed Keskin bei der ersten Sitzung des Verwaltungsausschusses im neuen Jahr im Ratssaal an. „Es ist schwierig, bezahlbaren Wohnraum zu finden, auch die Wohlfahrtsverbände wissen nicht mehr weiter.“

Schopfheim. „Die Wohnungslosigkeit hat zugenommen, der Obdachlosentreff ist voll“, umschrieb Keskin die bedrohliche Lage in seinem Tätigkeitsbericht 2015 / 16 über die mobile Jugendarbeit. Die Zahl der betreuten Jugendlichen, die vielfach über Monate oder gar Jahre keine verlässliche Unterkunft finden, sei „sehr auffällig“.

Die verschärfte Situation ziehe einen „Rattenschwanz an Problemen“ für die Jugendlichen nach sich. Etliche wohnten bei Freunden, die die gleichen Probleme hätten wie sie selbst. Sie gleiten so schneller ab in Kriminalität und Drogenwelt.

„Wie soll sich ein junger Mensch auf die Ordnung seiner Verhältnisse konzentrieren, wenn er keine Wohnung hat?“, so Keskin. Wer keine konstante Bleibe habe, könne auch seine Unterlagen nicht zusammenhalten, die notwendig sind fürs Jobcenter und den Bezug von Unterhalt.

Die Beschaffung neuer Unterlagen koste wiederum Geld, die Geldzuteilung verzögere sich. Viele seiner Klienten seien „jobcenterabhängig“, sagte Keskin. Während die unter 18-Jährigen vom Jugendamt in Wohnungen untergebracht würden, stünden die über 20-Jährigen alleine da. Es werde viel gefordert von den Jugendlichen, und es drohten auch Sanktionen. Einige bekämen ihr Leben wieder auf die Reihe, andere schafften dies nicht, verschuldeten sich und würden kriminell. Ohne eine verlässliche Unterkunft, unterstrich Ahmed Keskin eindringlich, seien weitergehende Hilfen meist zum

Verlässliche Unterkunft

Scheitern verurteilt. Wichtig sei deshalb die Schaffung von sozialem Wohnraum.

Die Angebote der mobilen Jugendarbeit wurden denn auch hauptsächlich von Menschen zwischen 14 und 21 Jahren in Anspruch genommen, die Hilfe bei der Berufsorientierung und beim Erstellen von Bewerbungsunterlagen benötigen, die keine oder eine schlechte Wohnsituation haben, die keinen oder einen schlechten Schulabschluss und Probleme bei der Ausbildungsstellensuche und die Schwierigkeiten mit Behördenpost haben.

Keskin hilft bei Behördengängen, bei der „Verselbstständigung“ der Jugendlichen, bei der Schuldenproblematik, bei Sucht und Abbruch der Berufsausbildung. Neben der „aufsuchenden Arbeit“ auf der Straße bietet der Streetworker Einzelfallhilfe etwa in seinem Kontaktbüro am Bahnhof an.

„Wenn die Jugendlichen ein Vertrauensverhältnis aufgebaut haben, kommen sie mit ihren Problemen“, berichtete Keskin. Bei dieser Tätigkeit müsse man auch etwas von sich selbst preisgeben. „Man darf nicht nur der Sachverwalter sein, der sich hinterm Tisch zurücklehnt, sondern muss als ganzer Mensch dastehen.“ Viele Jugendliche fänden dann doch irgendwann den Anschluss, seien bereit, ihre Chance zu nutzen. „Man braucht einen langen Atem.“

Auf etwa 70 bis 80 Prozent bezifferte Keskin die Erfolgsquote - nach dieser Zahl hatte SPD-Stadträtin Teresa Klein gefragt. Einige Jugendliche, die den Kontakt abgebrochen hätten, würden nach längerer Zeit wieder Angebote wahrnehmen. Von Polizei und Gericht gebe es eine positive Resonanz, erfuhr SPD-Fraktionsvorsitzender Artur Cremans. Ernes Barnet (Grüne) warf ein, dass die Arbeit nicht mit der Unterbringung in einer Wohnung beendet sei.

Als eine große Stütze bezeichnete der Streetworker, der eine 75-Prozent-Stelle bekleidet, die Zusammenarbeit mit dem Jugendzentrum und dem Jugendparlament.

Keskin begleitete eine Graffiti-Gruppe und einen Skater-Workshop. Er besucht die Flüchtlingsklassen der Gewerbeschule, denn auch den Asylsuchenden stehen die Angebote der mobilen Jugendarbeit zur Verfügung. Der Landkreis indes, teilte die Stadtverwaltung mit, habe den Zuschuss für die mobile Jugendarbeit gekürzt.

Wie die Mitglieder anderer Fraktionen auch lobte Heidi

Lob von den Fraktionen

Malnati (CDU) die wichtige und erfolgreiche Tätigkeit Keskins. Von Bürgermeister Nitz gab es ebenfalls anerkennende Worte. „Bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, ist eine unserer Hauptaufgaben“, ergänzte er. Es handele sich dabei freilich nicht um ein solitäres Problem der Stadt Schopfheim.