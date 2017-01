Nachrichten-Ticker

22:22 Drei Terrorverdächtige in Berlin verhaftet

Berlin - In Berlin sind drei Männer unter Terrorverdacht verhaftet worden. Laut Polizei hat es Durchsuchungen und Festnahmen mit Haftbefehlen gegeben. Es gehe um den Verdacht auf Terror und Islamismus. Nach Informationen der "Bild"-Zeitung ermittelt die Staatsanwaltschaft Berlin wegen Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat. Die Männer sollen laut "Bild" enge Verbindungen zur Terrormiliz Islamischer Staat in Syrien und im Irak gehabt haben. Hinweise auf konkrete Anschlagspläne in Deutschland sollen nicht vorliegen.

21:48 Anschlag auf Istanbuler Club: Neun weitere Verhaftungen

Istanbul - Einen Monat nach dem Terroranschlag auf einen Istanbuler Nachtclub ist gegen neun weitere Verdächtige Haftbefehl erlassen worden. Das berichtet die türkische Nachrichtenagentur DHA. Die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu spricht von zehn Verhaftungen. Dabei handele es sich nicht um türkische Staatsbürger. Ihnen werde Mitgliedschaft in der Terrormiliz Islamischer Staat vorgeworfen. Zuvor waren bereits drei Personen in Zusammenhang mit dem Angriff am Silvesterabend verhaftet worden. Der IS hatte den Angriff für sich reklamiert. Bei dem Anschlag starben 39 Menschen.

20:49 Regierung will Asylbewerbern mehr Geld für Rückkehr geben

Berlin - Die Bundesregierung will die freiwillige Rückreise von Asylsuchenden stärker fördern. Dafür werde morgen das Programm "Starthilfe plus" starten, teilte das Bundesinnenministerium mit. Für das Jahr 2017 würden zusätzlich 40 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Mit dem Geld sollen Asylbewerber möglichst noch vor dem Ende des Asylverfahrens zu einer Rückreise in die Heimat bewegt werden. Damit will die Regierung die Zahl freiwilliger Ausreisen erhöhen.

20:42 Tödlicher Schuss aus Polizeiwaffe

Berlin - Bei einem Polizeieinsatz in Berlin ist ein Mensch erschossen worden. Der tödliche Schuss kam aus einer Dienstwaffe, wie eine Polizeisprecherin sagte. Die Person starb in einer Wohnung. Sie war den Angaben zufolge womöglich psychisch krank. Ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelte, sagte die Polizei noch nicht. "Nähere Details müssen wir vor Ort klären", sagte die Sprecherin weiter. Auch Angaben über die Art des Einsatzes gab es zunächst nicht.

20:08 Erdrutsch in den Hügeln von Hollywood

Los Angeles - Ein Erdrutsch in den Hügeln von Hollywood gefährdet mehrere Luxus-Villen am Rand von Los Angeles. Fünf Häuser wurden vorsichtshalber geräumt, nachdem ein "großes Stück Garten" in dem Wohngebiet abgebrochen war, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Schlammlawine sei in die Vorgärten von Häusern am Fuße des Hügels gerutscht. Dabei wurden nach Angaben der Behörde auch ein Fahrzeug begraben und Strommasten beschädigt. Mehrere Anwohner seien in ihren Häusern eingeschlossen gewesen, es sei aber niemand verletzt worden, hieß es.