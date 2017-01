Schopfheim-Fahrnau. Am Sonntagnachmittag befuhr laut Polizeibericht ein 43-jähriger Mann mit seinem Mercedes die Hammerschmiedgasse in Richtung Hans-Vetter-Straße und auf mehrere Poller zu. Nach Zeugenaussagen gab der Fahrer kurz vor den Pollern Gas und fuhr einen davon um. Anschließend hielt er an und stieg aus.

Eine Zeugin sprach den Fahrer an, worauf dieser ins Auto stieg und davonfuhr. Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Mercedes an der Einmündung Hans-Vetter-Straße / Hauptstraße gesichtet werden. Nach kurzer Verfolgung konnte das Auto in der Schulstraße gestoppt werden.

Der Mercedes-Fahrer stand nach Polizeiangaben sichtlich unter Alkoholeinfluss und wurde zusehends aggressiver. Da ein Alkoholtest nicht möglich war, wurde der 43-Jährige vorläufig festgenommen. Er musste sich auf dem Polizeirevier einer Blutprobe unterziehen. Dagegen wehrte er sich. Der Mann versuchte laut Polizeimitteilung, einen der Beamten zu treten, was verhindert wurde. Im Anschluss an die Blutprobe wurde der Beschuldigte in Gewahrsam genommen und wegen Trunkenheit im Verkehr, Verkehrsunfallflucht und versuchter Körperverletzung angezeigt.