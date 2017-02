Schopfheim (wm). „Wie kamen manche Bewertungen zustande?“ Diese Frage stellt sich Bürgermeister Christof Nitz mit Blick auf die Standortmatrix für das neue Zentralklinikum.

Er zielt dabei nicht nur auf die Problematik der Wasserschutzzone, sondern hat auch noch ein paar andere Aspekte im Visier.

Beispiel: Grünzäsur. Tatsächlich liege das Grundstück in Gündenhausen in einer solchen, so Christof Nitz. Dies sei jedoch ein „lösbares Problem“, wie der Verbandsdirektor des Regionalverbandes Hochrhein-Bodensee ihm versichert habe. Eine Änderung des Flächennutzungsplans hinsichtlich einer Grünzäsur sei „machbar für eine Einrichtung von zentralörtlicher Bedeutung“, wie sie eine Zentralklinik zweifelsfrei darstelle, so Nitz.

Natürlich brauche dies eine gewisse Zeit. Dies gelte aber auch für das Flächennutzungsplanverfahren und den Bebauungsplan, die für eine Zentralklinik notwendig seien. Nitz: „Das kann parallel laufen“.

In der Matrix sind in den Augen des Bürgermeisters auch noch andere Punkte „kritisch

S-Bahn-Anschluss

zu hinterfragen“. Beispielsweise auch die Bewertungen bezüglich der Anbindung der S-Bahn, wo Schopfheim für seine bereits vorhandene Haltestelle von den Juroren Abzüge hat hinnehmen müssen, während Lörrach trotz einer fehlenden und auch in ferner Zukunft nicht absehbaren Haltestelle sogar noch Punkte bekam, anstatt dafür eine Rote Karte zu kassieren. Diese Bewertung sei „absolut unlogisch“, so Nitz. Vieles deute darauf hin, dass man damit „ein gewisses Ergebnis erzielen wollte“.

Mit Fragezeichen versieht das Stadtoberhaupt auch die Matrixaussagen hinsichtlich der Kläranlagen. Sowohl jene in Steinen als auch jene im Bändlegrund hätte derzeit drei Stufen und bräuchten für den Fall, dass sie die Abwässer eine Zentralklinik zu reinigen hätten, eine vierte, so Nitz. In Schopfheim liege das Grundstück direkt am Verbandssammler, einem „geschlossenen System“, und sei somit problemlos und ohne großen Aufwand anzuschließen. In Lörrach sei das nach seinem Kenntnisstand nicht so.

Mit seinen Zweifeln an der Kläranlagen-Bewertung steht

Kläranlage

Christof Nitz im Übrigen nicht alleine da. Auch Fachleute aus der Branche teilen seine Bedenken. Sie fragen beispielsweise, wie weit in Lörrach die Kanalisation verlängert werden müsste, um das Klinikgrundstück zu erschließen, welche Dimension der städtische Kanal am Ende von Hauingen aufweist und ob diese für einen Krankenhausanschluss ausreiche.