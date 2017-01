Schon 1985 würdigte das Markgräfler Tagblatt mit einer Sonderseite das politische und kirchliche Engagement des Juristen Wilhelm Hoch.

Schopfheim (aq). Arbeiten und Recherchen der damaligen Geschichts- und Politik-Arbeitsgemeinschaft an der Zeller Montfort-Realschule über das vielseitige Wirken des aktiven Zentrumspolitikers auf kommunaler Ebene, in der Landespolitik und im Einsatz zur Initiierung einer christlichen Gemeinschaftspartei in Baden sollten folgen.

Weihbischof Gnädinger, in der schweren Zeit von 1939 bis 1952 Stadtpfarrer der Schopfheimer St. Bernhards-Pfarrei, beschreibt Wilhelm Hoch „als einen ganz überzeugten Christen, der vom katholischen Glauben getragen war.“

Der Zeitgenosse Hochs schildert ihn in einem Gespräch „als grundsatzfesten Mann, der neuen Strömungen immer offen war.“ Hierzu zählte unter anderem sein Streiten gegen Aufrüstung und Wiederbewaffnung.

Der überzeugte Pazifist, der, was damals nicht ungewöhnlich war, als Zentrumspolitiker dem vom Schopfheimer Priester Max Josef Metzger gegründeten „Friedensbund deutscher Katholiken“ angehörte, stellte deshalb nicht von ungefähr diese Problemstellung der deutschen Nachkriegsgeschichte

in den Mittelpunkt seines Parteiprogramms für die neugegründete badisch-christlich-soziale Volkspartei (BCSV).

Der Austausch kultureller Errungenschaften „dient dem Frieden und der ganzen Menschheit“, heißt es da. Das deutsche Volk lehne daher den Militarismus in jeder Form ab und bekämpft ihn „als Zerstörer aller Kultur und jeglicher Zivilisation“, so Wilhelm Hoch in seinem Programmentwurf der neuen Partei. Eine neue Gruppierung, die er am 23. März 1946 federführend mithalf, in Schopfheim zum Leben zu erwecken.

Seinem politischen Engagement in der Landesversammlung ist es verdanken, dass Artikel 3 der Verfassung des Landes Baden in der Grundrechtspräambel „Kein badischer Staatsbürger darf zur Leistung militärischer Dienste gezwungen werden“ aufgenommen worden ist.

Die im Markgräfler Tagblatt am Samstag, 5. Januar 2017, veröffentlichte Vorstellung der badisch-christlich-sozialen Volkspartei und ihrer führenden Repräsentanten von Zell bis Todtnauberg

stieß auf große Resonanz und warf in diesem Zusammenhang auch die Frage „nach der Würdigung des grundsatzfesten Christdemokraten in seiner Heimatstadt Schopfheim“ auf.