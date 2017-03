Schopfheim Minimalistisch, akustisch, schnörkellos

Von Heiko Trefzger

Vor zwei Jahren waren sie bei „The Voice of Germany“ zu Gast, vergangenes Jahr mit An­dreas Bourani auf Tour und in diesem Jahr bringen sie ihr Debütalbum „Never Ending“ heraus. Die Rede ist von der Wehrer Band „Sameday Records“, die am vergangenen Wochenende ihre CD-Release-Party feierte. Die Show fand eigentlich ganz unspektakulär in Schopfheim-Farnau statt. Doch mit der mittelalterlichen Kirche St. Agathe hatte sich das Trio eine sagenhafte Kulisse ausgesucht, um sich mit einem sehr ansprechenden Bühnenbild in Szene zu setzen. Trotz der Tatsache, dass am Wochenende gleich zwei Shows stattfanden, war St. Agathe zweimal voll besetzt.

„Sameday Records“ eröffneten ihre Show mit ruhigen Tönen, ließen es aber gleich darauf beim zweiten Titel „On my own“ krachen. Ihre Musikrichtung bezeichneten sie einst selbst als Acoustic Sounds -meist minimalistisch, akustisch, schnörkellos, unverzerrt. Doch davon kann nicht mehr die Rede sein – zumindest nicht nur. Denn „Sameday Records“ haben sich deutlich weiterentwickelt. Teilweise mit verzerrter E-Gitarre, neuerdings Bass und partieller Unterstützung synthetischer Klänge, wie bei der Singleauskopplung „Demons“, zeigen die Jungs eindrücklich, was in Minimalbesetzung zu dritt alles möglich ist. Das Beste daran: Es funktioniert!

Stücke wie „Lullaby“, „Confession und „Never Ending Story“ decken von ganz zart bis rhythmisch, hart ein breites Spektrum ab, was beim Publikum hervorragend ankommt. Die Band – einst eine reine Coverband – kann mit eigenen Songs mittlerweile einen ganzen Konzertabend bestreiten. Dennoch dürfen ein paar Cover-Highlights wie Michael Jacksons „Smooth Criminal“, das in einer mitreißenden Version mit Theresa Albietz an der Violine dargeboten wurde, nicht fehlen. Kein Wunder, dass sich die Zuschauer in St. Agathe nicht lang auf den Stühlen halten können und im Takt der Cajon mitgehen.

Der Abend bot eine sympathische Kombination aus musikalischen Leckerbissen und Storytelling. So ließen sich es Patrick Huber, Severin Ebner und Daniele Cuviello nicht nehmen, auch etwas aus dem Nähkästchen zu plaudern; von ihren Erfahrungen, mit Bourani zu touren, von kulturellen Fettnäpfchen in Straßburg und natürlich von der Produktion ihres neuen Musikvideos zu „Demons“. Durch ihre natürliche und offene Art schafften es die drei immer wieder für große Erheiterung im Publikum zu sorgen und schließlich für einen rundum gelungenen Abend der nicht nur musikalisch, sondern insgesamt begeisterte.